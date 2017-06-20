في تدوينة غامضة اشغلت بال الكثيرين، أكد الباحث القطري راشد الهاجري، أن الأربع والعشرين ساعة القادمة حاسمة في الأزمة الخليجية، موضحا بأن الأزمة إما ستتخذ منحى للإنفراج، رافضا الإفصاح عن السيناريو الآخر.

وقال “الهاجري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” باقي من الزمن ٢٤ ساعة #الأزمة_الخليجية بين الإنفراج او ال”.

باقي من الزمن ٢٤ ساعة #الأزمة_الخليجية بين الإنفراج او ال — راشد الهاجري (@RashidsAlhajri) June 20, 2017

يشار إلى أن أمير الكويت الشيخ صباح الجابر الصباح، يقود جهودا كبيرة للوساطة بين قطر ودول رباعية الحصار لإنهاء الأزمة، في حين لقيت الجهود الكويتية دعما عالميا على كافة الاصعدة.

وأجرى الشيخ صباح سلسلة جولات بين اطراف الأزمة الخليجية القطرية شملت الامارات والسعودية وقطر، في اطار وساطته التي يقودها لحل الأزمة.

وأكد أمير الكويت، أنه يتطلع لتجاوز التطورات الأخيرة في البيت الخليجي وتهيئة الأجواء لحل الخلافات المؤسفة ورأب الصدع بالحوار والتواصل.

وقال أمير الكويت في كلمته بمناسبة العشر الأخير من شهر رمضان، إن التطورات الأخيرة في دول مجلس التعاون الخليجي “تحتم علينا العمل وبكل الجهد للحفاظ على هذا الكيان الخليجي، ليبقى متماسكا ومحققا لآمال وتطلعات أبنائه”.

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