(وطن – خاص) في إطار تعليقه على تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد، قال المعارض السعودي البارز المقيم في لندن الدكتور سعد الفقيه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” رصدتها “وطن” “الحمد لله الذي ساق هذا المتهور لمثل هذا القرار خلص آل سعود من طاغية كان يمكن أن يطيل بقائهم بخبثه وجعلهم تحت قيادة أهوج يعجل زوالهم بتهوره”.

الحمد لله الذي ساق هذا المتهور لمثل هذا القرار

خلص آل سعود من طاغية كان يمكن أن يطيل بقائهم بخبثه

وجعلهم تحت قيادة أهوج يعجل زوالهم بتهوره — د. سعد الفقيه (@saadalfagih) June 21, 2017

وعزل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز فجر اليوم، ولي العهد محمّد بن نايف، ليعيّن ابنه محمّد خلفا له وهو الأمر الذي أثار استغراب المراقبين لاختيار هذا التوقيت المشابه للتوقيت الذي اتخذ لمقاطعة وحصار قطر.

وتعتقد دوائر سياسية عديدة أن العائلة الحاكمة قد تشهد بعض الإضطرابات وخصوصا أن عزل ابن نايف وتعيين ابن الملك لا يلقى تأييداً من أبناء العائلة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أنه بصدور أمر ملكي، تقرر إعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير الداخلية، بعد تصويت هيئة البيعة 31 صوتا من 34.

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