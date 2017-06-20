( – خاص) في إطار تعليقه على وليا للعهد، قال المعارض السعودي البارز المقيم في لندن الدكتور سعد الفقيه في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “” رصدتها “” “الحمد لله الذي ساق هذا المتهور لمثل هذا القرار خلص آل سعود من طاغية كان يمكن أن يطيل بقائهم بخبثه وجعلهم تحت قيادة أهوج يعجل زوالهم بتهوره”.

 

وعزل الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز فجر اليوم، ولي العهد محمّد بن نايف، ليعيّن ابنه محمّد خلفا له وهو الأمر الذي أثار استغراب المراقبين لاختيار هذا التوقيت المشابه للتوقيت الذي اتخذ لمقاطعة وحصار .

وتعتقد دوائر سياسية عديدة أن قد تشهد بعض الإضطرابات وخصوصا أن وتعيين ابن الملك لا يلقى تأييداً من أبناء العائلة.

وذكرت وكالة الأنباء أنه بصدور أمر ملكي، تقرر الأمير بن عبدالعزيز، من ولاية العهد، ومن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء، ومنصب وزير الداخلية، بعد تصويت هيئة البيعة 31 صوتا من 34.

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