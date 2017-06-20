قالت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الثلاثاء إنها “مندهشة” من أن دول الخليج العربية لم تنشر للرأي العام أو تبلغ قطر بتفاصيل الشكاوى التي دفعتها لمقاطعة الدوحة.

وأضافت المتحدثة باسم الوزارة هيذر ناورت “كلما مر الوقت زادت الشكوك بشأن التحركات التي اتخذتها السعودية والإمارات في هذه اللحظة ليس أمامنا سوى سؤال واحد بسيط: هل كانت التحركات فعلا بشأن مخاوفهم إزاء دعم قطر المزعوم للإرهاب أم هي بشأن شكاوى تعتمل منذ فترة طويلة بين دول مجلس التعاون الخليجي”.

وتفرض السعودية والإمارات والبحرين حصارا على قطر منذ الخامس من الشهر الجاري وقامت بإغلاق كافة المنافذ البحرية والجوية والبرية معها وسحبت السفراء وأمهلت الرعايا القطريين لديها مدة 14 انتهت أمس للمغادرة والعودة لبلادهم.

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