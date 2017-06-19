أكد الأكاديمي الإماراتي واستاذ الاقتصاد بجامعة الإمارات، الدكتور يوسف خليفة اليوسف، أن حكومات دول رباعية الحصار على قطر، تعيش مرحلة أشبه “بمن يضع يديه حول رقبته وينتحر”، مشددا بأنها أصبحت في موقف ضعيف بعد ان فقد شعوبها الثقة فيها.

وقال” اليوسف” في تدوينات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” اذا رأيت خصمك يهرول الى حل سياسي او الجلوس على طاولة المفاوضات او تهدئة الأوضاع فاعلم انه في موقف ضعف يحاول استعادة انفاسه فتعامل معه واحذره”.

اذا رأيت خصمك يهرول الى حل سياسي او الجلوس على طاولة المفاوضات او تهدئة الأوضاع فاعلم انه في موقف ضعف يحاول استعادة انفاسه فتعامل معه واحذره — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 18, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى “حكومات المقاطعة هي الآن أشبه بمن يضع يديه حول رقبته وينتحر انتحارا بطيئا لأن كل يوم يمر تتآكل مصداقيتها وثقة الشعوب فيها وهذا أمر خطير ولاشك”.

حكومات المقاطعة هي الآن أشبه بمن يضع يديه حول رقبته وينتحر انتحارا بطيئا لأن كل يوم يمر تتآكل مصداقيتها وثقة الشعوب فيها وهذا أمر خطير ولاشك — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 19, 2017

وفي رده على من اكد بأن الضرر الاقتصادي على هذه الدول سيكون أكبر من الضرر الذي لحق بقطر، قال: ” اعتقدوا ان مسرحيتهم هذه ستحل مشاكلهم مع شعوبهم واذا بها تتحول كارثة عليهم .”

اعتقدوا ان مسرحيتهم هذه ستحل مشاكلهم مع شعوبهم واذا بها تتحول كارثة عليهم . — Prof Yousif AlYousif (@Prof_Yousif) June 19, 2017

يشار إلى أن قطر استطاعت وبكل قوة امتصاص آثار الصدمة نتيجة الحصار المفاجىء الذي تم فرضه عليها، في حين تمكنت من إيجاد بدائل عملية مكنتها من تقوية موقفها ضد عمليات الابتزاز التي تتعرض لها، في حين أن الخاسر الاكبر هي الشركات التابعة لدول الحصار التي أوقفت نشاطاتها مع قطر تنفيذا لقرار المقاطعة وهو ما عاد عليها بالخسائر.

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