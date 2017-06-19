شن الإعلامي السعودي عبد الله البلاجي، هجوما شديدا على صحيفة “الشرق الأوسط” السعودية الصادرة في لندن، واصفا إياها بـ”خادمة الصهيونية العالمية”، وذلك بعد محاولة خلق تقارب بين حركة حماس وتنظيم داعش، في إطار تغطيتها للعملية التي نفذه ثلاثة شبان ضد جنود إسرائيليين في مدينة القدس يوم الجمعة الماضي.

وقال “البلاجي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “لم تستطع #الشرق_الأوسط خادمة الصهيونية العالمية إيقاف حب المسلمين للمقاومة الفلسطينية، لذلك يحاولون تشويهها بإقحام #داعش فيها”.

لم تستطع #الشرق_الأوسط خادمة الصهيونية العالمية إيقاف حب المسلمين للمقاومة الفلسطينية، لذلك يحاولون تشويهها بإقحام #داعش فيها#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/IfJIKwRy3n — عبدالله البلاجي (@ALblagi) June 18, 2017

يشار إلى أن صحيفة “الشرق الأوسط” تعتبر من أكبر الصحف السعودية ولاء للإمارات، حيث غالبا ما تتبنى الموقف الإماراتي وتقدمه حتى على الموقف السعودي، كما هو حال قنوات “العربية” و”إم بي سي”، في حين جاء هذه التقريب بين حركة “حماس” وتنظيم “داعش” بعد وصف وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الحركة بالإرهابية.

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