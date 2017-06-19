سخر السياسية وعضو مجلس الأمة الكويتي، ناصر الدويلة من دول رباعية الحصار على قطر، بعد تأكيد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني بأن بأن السياسة الخارجية القطرية وقناة “الجزيرة” ليستا محل تفاوض أبدا، مشددا في الوقت نفسه بأنه لا تفاوض إلا بعد رفع الحصار، في حين طالب “الدويلة” قطر بإفساح المجال لدول الحصار وإعطاءها فرصة لحفظ ماء وجهها.

وقال “الدويلة” في تغريدات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نقلت العربيه تصريح وزير خارجية قطر انه قال : سياستنا الخارجية و قناة الجزيرة ليست محل تفاوض” الله يطول بعمرك خليت بس حليب المراعي وتمر الحسا”.

نقلت العربيه تصريح وزير خارجية قطر انه قال : سياستنا الخارجية و قناة الجزيرة ليست محل تفاوض" الله يطول بعمرك خليت بس حليب المراعي وتمر الحسا — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 19, 2017

وأضاف موجها حديثه لوزير الخارجية القطري: ” ياوزير خارجية قطر اذا صح التصريح في العربيه و لا يمكن الوثوق بها مرة اخرى فانت تسمح للدول المقاطعه ان تفاوض على لبن المراعي والاعلاف مايصيير”.

ياوزير خارجية قطر اذا صح التصريح في العربيه و لا يمكن الوثوق بها مرة اخرى فانت تسمح للدول المقاطعه ان تفاوض على لبن المراعي والاعلاف مايصيير — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 19, 2017

وفيما يتعلق بالوضع القطري الداخلي، قال “الدويلة”:” انا اعرف ان الوضع في قطر الآن مريح من الناحية الاستراتيجيه و التصلب القطري في مسألة السيادة مطلب شعبي مشروع لكن اعطوا اخوانكم فرصة للتراجع”.

انا اعرف ان الوضع في قطر الآن مريح من الناحية الاستراتيجيه و التصلب القطري في مسألة السيادة مطلب شعبي مشروع لكن اعطوا اخوانكم فرصة للتراجع — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 19, 2017

واختتم تغريداته ساخرا من الدول المقاطعة لقطر قائلا: ” الاخوة في الدول المقاطعة يعتقدون ان منع لبن المراعي يمكن ان يسقط دولة قطر و هذا تحدث عنه كثير من المغردين و بشر احدهم ب “حفلة الشاي ثانية”.

الاخوة في الدول المقاطعة يعتقدون ان منع لبن المراعي يمكن ان يسقط دولة قطر و هذا تحدث عنه كثير من المغردين و بشر احدهم ب "حفلة الشاي " ثانية — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) June 19, 2017

وكان وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد صرح أن قطر لن تدخل بأي مفاوضات حول الأزمة الراهنة مع بعض الدول الخليجية قبل أن يتم رفع الحصار الذي فرضته هذه الدول عليها.

وقال الوزير، في لقاء مع الصحافيين في الدوحة: “لا مفاوضات قبل رفع الحصار عن قطر، عليهم أن يرفعوا الحصار، ومن ثم البدء في عملية التفاوض”.

واتهم محمد بن عبد الرحمن، الدول التي فرضت المقاطعة على قطر، بأنها انتهكت اتفاقية الرياض الموقعة في عام 2014، والتي تتضمن آليات لفض النزاعات من ضمنها مناقشة المسائل الخلافية في المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون، وكذلك حلها عن طريق محكمة تحكيم تابعة للمجلس.

وقال الوزير في لقاء مع الصحافيين في الدوحة: “كل هذه الإجراءات اتخذت ضد قطر دون سابق إنذار لذلك، هم يقولون لنا انتهكنا اتفاقية الرياض الموقعة في عام 2014، واتفاقية الرياض لديها آليات تحكيم”.

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