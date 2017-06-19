اعتبر المعارض الإماراتي البارز الأكاديمي د. سالم المنهالي، أنّ ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، يحاول أن يقدّم نفسه في الأزمة الخليجية كمُخلِص، لكنه في الحقيقة المتآمر، فهو من خطط وأدواته هي التي تنفذ.

وأكد “المنهالي” في تغريداتٍ نشرها على حسابه في “تويتر”: “في الأزمة الخليجية محمد بن زايد هو من يرسم المسارات و محمد بن سلمان مجرد تابع تسيره الرغبة في حكم السعودية”.

في #الأزمة_الخليجية #محمد_بن_زايد هو من يرسم المسارات و #محمد_بن_سلمان مجرد تابع تسيره الرغبة في حكم #السعودية — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) ١٩ يونيو، ٢٠١٧

وقال المُعارِض الإماراتيّ إنّ “من ساعد قي تعميق الازمة الخليجية عليه أن يدفع ثمنا مضاعفا .. ما عادت الأمور تنتهي بزيارة ولا وساطة عادية!”.

من ساعد قي تعميق #الازمة_الخليجية عليه أن يدفع ثمنا مضاعفا .. ما عادت الأمور تنتهي بزيارة ولا وساطة عادية!#نفني_وتبقي_قطر_ويبقي_تميم — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) ١٩ يونيو، ٢٠١٧

وذكر في تغريدةٍ أخرى: “أبلغني من أثق به أن هناك محاولات لاقناع قطر بتنفيذ أي خطوة لإرضاء أطراف الأزمة الخليجية بعد الموقف الدولي”.

أبلغني من أثق به أن هناك محاولات لاقناع #قطر بتنفيذ أي خطوة لإرضاء أطراف #الأزمة_الخليجية بعد الموقف الدولي#نفني_وتبقي_قطر_ويبقي_تميم — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) ١٩ يونيو، ٢٠١٧

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