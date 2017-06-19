أطلق المغرد والناشط الأشهر في الامارات، والمقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التغريدة الأخطر على “تويتر” صباح الاثنين، حيث قال فيها إن “محمد بن سلمان هو الملك القادم للسعودية”، في تأكيد واضح وصريح على الإطاحة الوشيكة بالأمير محمد بن نايف ولي العهد الذي يُفترض أن يكون الملك القادم.

وجاء هذا الكلام في تغريدة نشرها على “تويتر” الناشط الإماراتي المعروف حمد المزروعي، وهو رجل يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات، كما أن تعليقاته هي ما تود الإمارات دوما نشره بصورة غير رسمية.

واكتفى المزروعي ودون مقدمات بنشر تغريدة قال فيها: “ملك السعودية القادم هو الشاب محمد بن سلمان”، وهو ما يعني أن الإمارات لديها علم بأن الأمير محمد بن نايف ستتم الإطاحة به قريبا، أو أنه أصبح خارج دائرة الحكم بالفعل على الرغم من بقائه في منصبه كولي للعهد.

وتأتي تغريدة المزروعي المثيرة للجدل بعد يوم واحد فقط على القرارات الملكية التي قرأها مراقبون أيضا على أنها تندرج في إطار تجريد ابن نايف من السلطة وتركيزها في يد ولي ولي العهد محمد بن سلمان.

وتأتي تغريدة المزروعي عن الملك القادم في السعودية بعد يوم واحد أيضا على تغريدة أخرى مثيرة للجدل قال فيها: “سنشرب القهوة قريبا في شيراتون الدوحة”، وهو ما فهمه كثيرون على أنه تهديد بعمل عسكري، أو دعم لمحاولة انقلابية في قطر.

المصدر: عربي21

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