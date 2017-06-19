أطلق المغرد والناشط الأشهر في ، والمقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، التغريدة الأخطر على “تويتر” صباح الاثنين، حيث قال فيها إن “ هو الملك القادم للسعودية”، في تأكيد واضح وصريح على الإطاحة الوشيكة بالأمير ولي العهد الذي يُفترض أن يكون الملك القادم.

 

وجاء هذا الكلام في تغريدة نشرها على “تويتر” الناشط الإماراتي المعروف ، وهو رجل يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر ، كما أن تعليقاته هي ما تود دوما نشره بصورة غير رسمية.

واكتفى المزروعي ودون مقدمات بنشر تغريدة قال فيها: “ القادم هو الشاب محمد بن سلمان”، وهو ما يعني أن الإمارات لديها علم بأن الأمير محمد بن نايف ستتم الإطاحة به قريبا، أو أنه أصبح خارج دائرة الحكم بالفعل على الرغم من بقائه في منصبه كولي للعهد.

 

وتأتي تغريدة المزروعي المثيرة للجدل بعد يوم واحد فقط على القرارات الملكية التي قرأها مراقبون أيضا على أنها تندرج في إطار تجريد ابن نايف من السلطة وتركيزها في يد ولي ولي العهد محمد بن سلمان.

 

وتأتي تغريدة المزروعي عن الملك القادم في بعد يوم واحد أيضا على تغريدة أخرى مثيرة للجدل قال فيها: “سنشرب القهوة قريبا في شيراتون الدوحة”، وهو ما فهمه كثيرون على أنه تهديد بعمل عسكري، أو دعم لمحاولة انقلابية في .

 

المصدر: عربي21

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