كشفت صحيفة “سبورت” الإسبانية عن تفاصيل جديدة حول حفل زفاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني في نهاية الشهر الجاري، حيث قامت أسرة ميسى بتأجير خدمات شركة إسرائيلية لتأمين الحفل دون الكشف عن اسمها.

وتوجه “ميسي” بمعية خطيبته “انطونيلا روكوزو”، الى مدينة “روزاريو” مسقط رأسه لوضع اللمسات الأخيرة على حفل زفافه.

وذكرت الصحيفة ان ميسي يولي اهمية بالغة لموضوع تامين سلامة الحضور من العائلة والاصدقاء سيما وان مدينة روزاريو الارجنيتينة تعتبر ساحة لمواجهات بين عصابات المخدرات.

والمفارقة ان عدد الضيوف لا يتعدى ال 250 فيما يبلغ عدد التصاريح الإعلامية 150 تصريحا لتغطية حفل الزفاف.

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