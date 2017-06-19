شن الكتب اليمني، منير المحجري هجوما عنيفا على حكام الإمارات، موضحا بأن “عيال زايد” يسعون “لفكفكة” السعودية بدعم هرولة “ابن سلمان” للحكم، بهدف تجريد المملكة من جميع حلفاءها.

وقال “المحجري” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” من أجل إبتزازها لتمرير أجندات مشبوهة #عيال_زايد يسعون لفكفكة عائلة #آل_سعود بدعم هرولة #بن_سلمان للسلطة وتجريدها من كل حليف موثوق خارجياً”.

من أجل إبتزازها لتمرير أجندات مشبوهة #عيال_زايد يسعون لفكفكة عائلة #آل_سعود بدعم هرولة #بن_سلمان للسلطة وتجريدها من كل حليف موثوق خارجياً. — منير المحجري (@MAlmahgry) June 19, 2017

وكان المغرد والناشط الأشهر في الامارات، والمقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قد اطلق تغريدة هي الأخطر على “تويتر”، حيث قال فيها إن “محمد بن سلمان هو الملك القادم للسعودية”، في تأكيد واضح وصريح على الإطاحة الوشيكة بالأمير محمد بن نايف ولي العهد الذي يُفترض أن يكون الملك القادم.

وجاء هذا الكلام في تغريدة نشرها على “تويتر” الناشط الإماراتي المعروف حمد المزروعي، وهو رجل يقول الإماراتيون إنه رجل أمن مقرب من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، ويعبر على الدوام عن وجهة نظر الإمارات، كما أن تعليقاته هي ما تود الإمارات دوما نشره بصورة غير رسمية.

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