كشفت مصادر مطلعة أن قطر اختارت سفارة سلطنة عمان للقيام برعاية مصالحها في العاصمة المصرية القاهرة .

وأضافت المصادر، أنه تم رفع العلم القطري على السفارة العمانية بالقاهرة منذ أمس الأحد، وبدأت السفارة في تقديم الخدمات للجالية القطرية .

وأوضحت المصادر أن مبنى السفارة القطرية تم تغيير شعاره و تحول إلى مقر المندوبية الدائمة لدولة قطر بالقاهرة، أي مقر لمندوبها لدى جامعة الدول العربية، وأن هذا هو السبب وراء عودة السفير سيف بن مقدم البوعينين، وفقا لما نقلته صحيفة “اخبار اليوم” الحكومية .

وأشارت المصادر إلى أن مقر المندوبية سيستقبل أي أوراق أو طلبات تخص الجالية القطرية أو المصريين الراغبين في السفر إلى قطر ، حيث يقوم الموظفين بتحويلها إلى سفارة سلطنة عمان التي تقوم برعاية المصالح القطرية بالقاهرة .

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