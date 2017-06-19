كشفت مصادر مطلعة أن اختارت سفارة للقيام برعاية مصالحها في العاصمة المصرية .

 

وأضافت المصادر، أنه تم رفع على السفارة العمانية بالقاهرة منذ أمس الأحد، وبدأت السفارة في تقديم الخدمات للجالية القطرية .

 

وأوضحت المصادر أن مبنى السفارة القطرية تم تغيير شعاره و تحول إلى مقر المندوبية الدائمة لدولة قطر بالقاهرة، أي مقر لمندوبها لدى جامعة الدول ، وأن هذا هو السبب وراء عودة السفير سيف بن مقدم البوعينين، وفقا لما نقلته صحيفة “اخبار اليوم” الحكومية .

 

وأشارت المصادر إلى أن مقر المندوبية سيستقبل أي أوراق أو طلبات تخص أو المصريين الراغبين في السفر إلى قطر ، حيث يقوم الموظفين بتحويلها إلى سفارة سلطنة عمان التي تقوم برعاية بالقاهرة .

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