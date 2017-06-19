وثّقت كاميرات المراقبة، في منطقة “سوفيتسكي” وسط روسيا، لقطاتٍ صادمة لقيام حوالي 12 كلباً ضالاً بالهجوم على رجل سكران وقتله بطريقة بشعة أثناء عودته إلى المنزل ليلا.

وكان الرجل يعمل حارس أمن، ويقوم بتغذية الكلاب الضالة بانتظام، خلال العامين الماضيين، لكن يبدو أن هذه العلاقة قد ساءت عندما عبر هذه المرة بجوارها، ولم يكن يحمل طعاما كما عوّدها في السابق.

وفي الفيديو، تظهر الكلاب الضالة وهي تدور حول الرجل الذي يرتعد على طول طريق ممسكاً بزجاجة من البيرة في يده، لتقفزَ باتجاهه عندما تعثر وكاد يقع على واحد منها، لكنه بعد صراع مرير استطاع النهوض مجدداً.

غير أنه سرعان ما تعثر مجدداً بشكل متكرر، إلى أن هجم عليه واحد من الكلاب الضالة، وتبعه البقية في نهش الرجل.

وقد لقي حتفه بعد دقيقتين فقط من هجوم الكلب الأول.

وقد شرعت الشرطة في التحقيق حول الأمر، وليس من المعروف إن كان سيتم اتخاذ إجراءات ضد الكلاب الضالة أم لا.

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