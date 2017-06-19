تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادم لرجل يجر امرأة خلفه بطوق كلب في سوبر ماركت بالولايات المتحدة الأمريكية.

وظهرت المرأة وهي تضع كمامة كلب على فمها، وقام الرجل بلف طوق كلب حول عنقها، وراح يجرها في المتجر وهي مرتدية ثوبًا صيفياُ وحذاءًا ذو كعب عال، وسط ضحكات وصيحات بعض المتسوقين الذين راحوا يلتقطون الصور ومقاطع الفيديو لتوثيق هذا المشهد الغريب.

وبحسب صحيفة “ميرور” البريطانية، لم يتم تحديد مكان تصوير هذا الفيديو، لكن يتوقع أنه داخل أحد متاجر السوبر ماركت في الولايات المتحدة الأمريكية.

وبدا بعض المتسوقين غير منتبهين لما يجرى، حيث كان الرجل والمرأة يسيران في السوبر ماركت دون أن يجران أي عربة للتسوق، أو يحملا أكياسا للأغراض.

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