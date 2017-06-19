أثارت قناة العربية حالة من جدل في الشارع العربي, بعدما حذفت منشورا وصفت فيه منفذ عملية الدهس في لندن التي استهدفت مصلين مسلمين “بالإرهابي”.

لماذا حذفت #العربية وصف قاتل المسلمين بالإرهابي؟

لأنّه لا يمكن إطلاق صفة الإرهابي على غير مسلم، لاسيما إن كان ضحاياه مسلمين!#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/uS7JHA8kz6 — أحمد بن راشد بن سعيد (@LoveLiberty) June 19, 2017

وسارعت العربية إلى حذف المنشور الذي وصفت فيه المجرم الذي #دهس_مصلين_فى_لندن بالإرهابي وأخفت الإرهابي تماماً, الامر الذي فجر جملة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من السياسة التي تتبعها قناة العربية السعودية تجاه الارهاب العالمي وتغطية للأحداث التي تشهدها مناطق متفرقة بالعالم.

حادث دهس قرب مسجد في لندن يبدو إرهابياً متعمّداً، استشهد إثره عدد من المسلمين.

شاهد كيف تناولته #العربية، وقارن بتناول غيرها!#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/RDBXkiMzJ4 — أحمد بن راشد بن سعيد (@LoveLiberty) June 19, 2017

منذ 40 دقيقة لم يغرّد حساب #العربية_عاجل عن جريمة الدهس في لندن. علمت #العربية أن الضحايا مسلمون، فلاذت بصمت رهيب! يا للصدمة!#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/JdU6o4p5bD — أحمد بن راشد بن سعيد (@LoveLiberty) June 19, 2017

بعد 50 دقيقة من اكتشاف #العربية أن ضحايا الدهس في لندن مسلمون، قررت كسر صمتها، لكنها لم تأت بجديد! https://t.co/laGvdoA1ri#أبق_الوعي_حيا — أحمد بن راشد بن سعيد (@LoveLiberty) June 19, 2017

عادت #العربية إلى تناول جريمة الدهس في لندن، لكن القناة تتستر على الحقيقة. ماذا لو كان الجاني مسلماً؟https://t.co/eAgFMULxIn#أبق_الوعي_حيا — أحمد بن راشد بن سعيد (@LoveLiberty) June 19, 2017

أخيراً، نطقت #العربية على مضض بحقيقة ما جرى قرب مسجد في لندن. لكنها أخفت الجاني تارة، ونسبت الجريمة إلى سيارة تارة أخرى!#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/eJSuxVWrlc — أحمد بن راشد بن سعيد (@LoveLiberty) June 19, 2017

شاهد فضيحة قناة #العربية:

وصفت المجرم الذي #دهس_مصلين_فى_لندن بالإرهابي، ثم حذفت الخبر، وأخفت الفاعل (الإرهابي) تماماً!#أبق_الوعي_حيا pic.twitter.com/jOUkBobvWp — أحمد بن راشد بن سعيد (@LoveLiberty) June 19, 2017

Also published on Medium.