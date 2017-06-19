أثارت قناة حالة من جدل في الشارع العربي, بعدما حذفت منشورا وصفت فيه منفذ عملية الدهس في التي استهدفت “بالإرهابي”.

وسارعت العربية إلى حذف المنشور الذي وصفت فيه المجرم الذي #دهس_مصلين_فى_لندن بالإرهابي وأخفت الإرهابي تماماً, الامر الذي فجر جملة من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي من السياسة التي تتبعها قناة العربية تجاه الارهاب العالمي وتغطية للأحداث التي تشهدها مناطق متفرقة بالعالم.

 

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