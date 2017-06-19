وجَّه الداعية الإسلامي الكويتي طارق سويدان، تحية شكر إلى قطر، مؤكداً أنه ممنوع من دخول دول عربية بينها السعودية.

وجاء ذلك في منشور لـ”سويدان” على حسابه الرسمي في “فيسبوك”، أشار فيه إلى تأسيسه مجموعة من المدارس التعليمية في قطر، قال عنها إنها “تجمع بين أحدث المناهج الغربية، مع منهج لبناء الشخصية القيادية، والمحافظة على الهوية الإسلامية، وحفظ القرآن الكريم، وإتقان اللغة العربية”.

وأشاد سويدان بمستوى التعليم في قطر، وقال إن التعليم هناك “هو الأفضل في كل العالم العربي والإسلامي، فيجب أن نقدم لهم ما يليق بهذا المستوى الرفيع من التعليم”.

وأضاف: “تحية لقطر على هذا المستوى الرفيع، وأعاننا الله تعالى أن نكون عند حسن ظنهم عندما نفتتح بعد سنتين بحول الله تعالى”.

وفي ردِّه على تعليق لأحد متابعيه وجَّه له سؤالاً: “وماذا بعد المقاطعة والحصار دكتور سويدان؟ قال: “لا علاقة لنا بذلك، فالحياة مستمرة بشكل طبيعي في قطر الغالية”.

وسأل متابع آخر الداعية سويدان قائلاً: “أتمنى فقط ألا يكون منشورك سبباً في سجنك في السعودية أو الإمارات أو أي نظام مقاطع لقطر.. أصبح الحديث عن قطر بشكل لائق شبهة تستوجب العقاب”، فأجاب سويدان: “أنا ممنوع من دخول السعودية ومصر والإمارات منذ عدة سنوات”، حسب قوله.

يشار إلى أنه منذ 5 يونيو/حزيران الجاري، قطعت 7 دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهي: السعودية، والإمارات، والبحرين، ومصر، واليمن، وموريتانيا، وجزر القمر، واتهمتها بـ”دعم الإرهاب”، فيما نفت الدوحة تلك الاتهامات.

وشدَّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب”، تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.‎

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