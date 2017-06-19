أعاد ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تداول فيديو لـ”نائب رئيس شرطة دبي” أحد المقربين من ولي عهد محمد بن زايد, وهو يعلن انبطاحه واستعداده للتعاون مع ومدها بالمعلومات عن الامر الذي أثار جدلاً واسعاً.

 

ونشر الكاتب السعودي تركي الشلهوب فيديو لخلفان وهو يقول “لو أنني أعلم أن هناك قنبلة ستنفجر في إسرائيل لمرّرت هذه المعلومة لضابط إسرائيلي “..!!

وأضاف الشهلوب معلقا على الفيديو الذي نشره حسب ما رصدت “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” الخيانة لها أهلها والصهاينة لهم كلابهم الوفية “.

 

وهاجم المعلقون على تويتر حكام على خلفية الفيديو الذي أبدى فيه خلفان استعداده بالتعاون مع إسرائيل, الامر الذي أعاد للأذهان الوفد الاماراتي الذي زار غزة خلال الحرب الاسرائيلية الاولى على القطاع “2008-2009” بغرض جمع معلومات عن المقاومة الفلسطينية وجرى كشف مخططاته.

 

وجاءت التعليقات على النحو التالي..

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