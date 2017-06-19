أعاد ناشطون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تداول فيديو لـ”نائب رئيس شرطة دبي” ضاحي خلفان أحد المقربين من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد, وهو يعلن انبطاحه واستعداده للتعاون مع إسرائيل ومدها بالمعلومات عن المقاومة الفلسطينية الامر الذي أثار جدلاً واسعاً.

ونشر الكاتب السعودي تركي الشلهوب فيديو لخلفان وهو يقول “لو أنني أعلم أن هناك قنبلة ستنفجر في إسرائيل لمرّرت هذه المعلومة لضابط إسرائيلي “..!!

ضاحي الخلفان:

لو أنني أعلم أن هناك قنبلة ستنفجر في إسرائيل

لمرّرت هذه المعلومة لضابط إسرائيلي الخيانة لها أهلها

والصهاينة لهم كلابهم الوفية pic.twitter.com/IZ5Z3KIuWt — تركي الشلهوب (@Turkeyshalhoub) June 19, 2017

وأضاف الشهلوب معلقا على الفيديو الذي نشره حسب ما رصدت “وطن” على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.. ” الخيانة لها أهلها والصهاينة لهم كلابهم الوفية “.

وهاجم المعلقون على تويتر حكام الامارات على خلفية الفيديو الذي أبدى فيه خلفان استعداده بالتعاون مع إسرائيل, الامر الذي أعاد للأذهان الوفد الاماراتي الذي زار غزة خلال الحرب الاسرائيلية الاولى على القطاع “2008-2009” بغرض جمع معلومات عن المقاومة الفلسطينية وجرى كشف مخططاته.

وجاءت التعليقات على النحو التالي..

الى مزبلة التاريخ هو وحاكم الامارات الخونه

ان شاء الله — ♥ربيـع♥الامنيــات♥ (@sarrar2030) June 19, 2017

ضاحي خلفان

بوق عميل

بالله ماذا ترجى من تلك الأشكال

هؤلاء أخطر من اليهود — ابو همام (@hammam89000) June 19, 2017

ضاحي خرفان هاذا الخرف لو كان في زمن ابا جهل لجعله صباب قهوه للمخرفنين وعديمي الذمه والشرف والرجوله — أرفلون (@cheraazz) June 19, 2017

فعلا اهل الخيانه اهل الدعاره اهل العهر عيال زايد واذنابهم الهي ربي يفرق جمعهم ويشتت شملهم .كل العرب والمسلمين يشكونهم الي الله المنتقم .. — zeyad Geraa (@zeyadGeerah) June 19, 2017

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