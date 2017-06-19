علق المستشار أحمد مكي، وزير العدل المصري الأسبق في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي على إقرار مجلس النواب المصري لاتفاقية “تيران وصنافير” والتي تم بمقتضاها تسليم الجزيرتين للمملكة العربية السعودية، منتقدا حكم محكمة الامور المستعجلة السابق.

وقال “مكي” في مداخلة له مع قناة “الجزيرة مباشر”، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي اعتبر الجزيرتين سعوديتين هو “حكم هزل وقبيح وجريمة”، مؤكدا بأن القضاء الإداري هو وحده المختص في نظر القرارات التنفيذية، وفقا لأحكام الدستور.

واعتبر “مكي” بأن الأمر لا يعدو أن يكون تنفيذا لرأي قوى دولية ترغب بوجود إسرائيل في هذه المنطقة “تيران وصنافير” لتحقيق حلم إسرائيل الكبرى من النيل إلى الفرات، على حد قوله.

المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري الأسبق: "#السعودية تلعب دور المحلل لإسرائيل"#تيران_وصنافير pic.twitter.com/duqcp0wRNK — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) June 18, 2017

وأكد “مكي” بأن السعودية الآن وبمطالبتها للجزر تعمل كدور “المحلل” لإسرائيل، متسائلا: “لماذا تخلت السعودية عن تيران وصنافير في الماضي إذا كانت جزءا من أراضيها؟”.

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