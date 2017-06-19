علق المستشار ، وزير العدل المصري الأسبق في عهد الرئيس المعزول على إقرار لاتفاقية “” والتي تم بمقتضاها تسليم الجزيرتين للمملكة ، منتقدا حكم محكمة الامور المستعجلة السابق.

 

وقال “مكي” في مداخلة له مع قناة “الجزيرة مباشر”، إن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذي اعتبر الجزيرتين سعوديتين هو “حكم هزل وقبيح وجريمة”، مؤكدا بأن القضاء الإداري هو وحده المختص في نظر القرارات التنفيذية، وفقا لأحكام .

 

واعتبر “مكي” بأن الأمر لا يعدو أن يكون تنفيذا لرأي قوى دولية ترغب بوجود في هذه المنطقة “تيران وصنافير” لتحقيق حلم الكبرى من إلى ، على حد قوله.

 

وأكد “مكي” بأن السعودية الآن وبمطالبتها للجزر تعمل كدور “المحلل” لإسرائيل، متسائلا: “لماذا تخلت السعودية عن تيران وصنافير في الماضي إذا كانت جزءا من أراضيها؟”.

 

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