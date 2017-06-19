مسلمون يصلّون في موقع قريب من عملية الدهس

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، تسجيلاً أظهر لحظة إلقاء القبض على منفذ هجوم الشاحنة التي دهست مصلين مسلمين أثناء خروجهم من مسجد في شمال لندن، وأسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 آخرين.

وقال الأمين العام المساعد للمجلس مقداد فيرسي قال إن السيارة انحرفت عمداً تجاه مجموعة أشخاص كانت تساعد رجلاً مريضاً سقط على الأرض.

وقال فيرسي لرويترز “كان عدد من المارة أو الأصدقاء أو أناس خرجوا من المسجد يتجمعون حوله للمساعدة في نقله لأسرته أو نقله لمنزله”.

وأضاف “في هذه اللحظة انحرفت السيارة باتجاههم عمداً”.

وأشار إلى أن السائق خرج من السيارة لكن مجموعة من الناس أمسكت به لحين وصول الشرطة.

وقالت الشرطة البريطانية، إن الهجوم الذي استهدف المسجد عمل إرهابي وفق ما أظهرت دلائل عدة.

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