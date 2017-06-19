طرحت الصفحة الرسمية لقناة “إم بي سي مصر” على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو قصيرا يشرح تفاصيل المكان الذي تختفي فيه سيارة برنامج المقالب “رامز تحت الأرض” الذي يقدمه الفنان رامز جلال على شاشة القناة.

وأوضح الفيديو بشكل تفصيلي خطوات اختفاء السيارة التي يستقلها الضيف وتخرج إلى الصحراء بعد انتهائه من لقائه مع الإعلامي اللبناني نيشان، حيث تنزل أولا في حفرة عميقة في الأرض، مجهزة من الداخل لحمل السيارة، وبعد ذلك توجد رافعة ضخمة لحملها، ثم تغرق السيارة بعد ذلك في المياه، حيث إن الحفرة مغطاة بالرمال المتحركة.

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