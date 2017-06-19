نشرت صفحة “أنا آسف يا ريس”، المؤيدة للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك، تسجيلا صوتيا مسربا، يعلن فيه مبارك أنه كان باستطاعته ضرب سد النهضة بطائرة واحدة ومنع بناءه.

وفقا للتسجيل المنشور على الصفحة الذي رصدته “وطن”، قال “مبارك” متحدثا عن إثيوبيا :”ماتجرأوش يفتحوا بقهم معايا.. عملوا اتفاقية عنتيبي.. روحت لافف على الثلاث دول عشان ما يمضوش فتقف.. فوقفت، والعالم كله مستهيفنا دلوقتي، والعالم كله عارف إن احنا بلد ضعيف جدا”.

وتابع: “كان عندي طائرات اقدر اضرب سد اثيوبيا اخلص عليه بطيارة واحده وكنت مانع بناء السد وبنوه بعد ما اتنحيت” .

🚫 تسريب صوتي للرئيس مبارك : كان عندي طيارات اقدر اضرب سد اثيوبيا اخلص عليه بطيارة واحده وكنت مانع بناء السد وبنوه بعد ما اتنحيت 🏅💪 Dikirim oleh ‎أنا أسف ياريس‎ pada 19 Juni 2017

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