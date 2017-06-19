نشرت صفحة “أنا آسف يا ريس”، المؤيدة للرئيس المصري المخلوع ، تسجيلا صوتيا مسربا، يعلن فيه مبارك أنه كان باستطاعته ضرب  بطائرة واحدة ومنع بناءه.

 

وفقا للتسجيل المنشور على الصفحة الذي رصدته “وطن”، قال “مبارك” متحدثا عن :”ماتجرأوش يفتحوا بقهم معايا.. عملوا .. روحت لافف على الثلاث دول عشان ما يمضوش فتقف.. فوقفت، والعالم كله مستهيفنا دلوقتي، والعالم كله عارف إن احنا بلد ضعيف جدا”.

 

وتابع: “كان عندي اقدر اضرب سد اثيوبيا اخلص عليه بطيارة واحده وكنت مانع بناء السد وبنوه بعد ما اتنحيت” .

🚫 تسريب صوتي للرئيس مبارك : كان عندي طيارات اقدر اضرب سد اثيوبيا اخلص عليه بطيارة واحده وكنت مانع بناء السد وبنوه بعد ما اتنحيت 🏅💪

Dikirim oleh ‎أنا أسف ياريس‎ pada 19 Juni 2017

Also published on Medium.