فضحت الفنانة الكويتية، منى شداد، برنامج “رامز تحت الارض” الذي يقدمه الفنان المصريّ رامز جلال، وذلك بعد يومين من عرض حلقتها .

وقالت منى شداد في مداخلة هاتفية لها في برنامج “حليمة زاد”، على قناة “العدالة” الكويتية، إنها كانت على علم بالمقلب وتفاصيله من قبل تصويره.

وأوضحت أن الإعلامي اللبناني نيشان تحدث معها لتصوير برنامج معها، ولم أكن أدري بأنه مجرد طُعم لاصطيادي، وطلب نيشان في اتصاله معها أن ترتدي ملابس مريحة، لأن تصوير البرنامج سيكون في واحة، وهو ما وافقت عليه.

وأضافت منى شداد: “عندما وصلت إلى أبو ظبي، سمعت عن حديث طوني خليفة عن مقلب رامز جلال، وتعاون نيشان معه، فاتصلت بإحدى منسقات البرنامج، وسألتها إن كان هذا البرنامج بالفعل مقلبا، لأني من الممكن أن أكون مريضة ولا أتحمل ما يحدث”.

وأردفت الفنانة الكويتية أن “المنسقة أخبرتني بصراحة أن شكها في محلها، وحكوا لها عن فكرة المقلب، فقبلت منى بهذا الأمر وصوّرت الحلقة، وأكدت أنهم تعاملوا معها بلطف شديد”.

وأشارت إلى أنها “تتحدث الآن عن قصة علمها بأنها كانت تعرف بالقصة، بعد ما عرضت الحلقة وقبضت المبلغ المالي، واتصال رامز جلال بها وإشادته بالحلقة”.

كان مدير أعمال النجم الهنديّ “شاروخان” أكد أن مشاركته في برنامج رامز جلال “رامز تحت الأرض” كانت مفبركة بالكامل وكل ما عرض كان مجرد تمثيل.

وأضاف “بوجا دادلاني” أن كل ما أذيع في الحلقة كان محضرا له مسبقا، ولم يكن أكثر من تمثيل مضيفا “نعم كل شيء كان كأنه على المسرح وكان شاروخان على علم به وكان يمثل وكأنه غاضب بشدة”.

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