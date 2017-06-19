تداول ناشطون صورة قرار وزارة الداخلية البحرينية القاضي بسحب جوازات سفر المواطنين البحرينيين ممن يسافرون إلى قطر.

وعلق الاعلامي القطري جابر الحرمي على القرار البحريني الذي صاحب قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر قائلاً وفق ما رصدت وطن في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”,” #البحرين تسحب جوازات سفر مواطنيها ممن يسافرون إلى #قطر .. لم تجرأ على فعل هذا الإجراء مع ” إسرائيل ” أو #ايران التي يدعون عداوتها “.

#البحرين تسحب جوازات سفر مواطنيها ممن يسافرون إلى #قطر ..

لم تجرأ على فعل هذا الإجراء مع " إسرائيل " أو #ايران التي يدعون عداوتها .. pic.twitter.com/5Vnos01hOR — جابر الحرمي (@jaberalharmi) June 19, 2017

وجاء في القرار البحريني المثير للجدل انه يحظر على المواطنين البحرينيين السفر إلى دولة قطر ما عدا الحالات المصرح لها.

وحذرت الداخلية البحرينية كل من يخالف الحظر الوارد بالمادة الاولى يسحب جواز السفر الخاص به ويرفض طلب تجديده.

وطالبت الداخلية البحرينية وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والاقامة تنفيذ هذا القرار.

والغريب في الامر ان الدول المقاطعة لقطر تسمح لمواطنيها بالسفر إلى إسرائيل وإيران على الرغم من اعتبارهم اعداء ولكن ما خفي كان أعظم.

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