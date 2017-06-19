أشاد الشيخ البحريني عبد الله آل خليفة، حفيد عبدالله بن احمد الفاتح آل خليفة حاكم البحرين الأسبق، بقدرة قطر على تجاوز عقبات الحصار الذي فرض عليها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، مؤكدا بأن الدوحة تعاملت مع الأزمة بهدوء ولم تخضع.

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ماعلينا من البعض الذي تكتب وفق مصالح او غيّره تعودنا نقول راينا بما نشوفه ، تم استنفاد كل شي ضد قطر وتعاملت بهدوء وتجاوزت التداعيات ولم تخضع”.

ماعلينا من البعض الذي تكتب وفق مصالح او غيّره تعودنا نقول راينا بما نشوفه ، تم استنفاد كل شي ضد قطر وتعاملت بهدوء وتجاوزت التداعيات ولم تخضع — عبدالله آل خليفة (@a_m_alkalifa) June 19, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لا اخفي اعجابي في تعامل حكومات قطر مع الأزمة في حكمة وهدوء وخطوات ثابته فعلا لديهم رجال دولة تعرف تدير الأزمات بحنكه واتزان وليس تخبط”.

لا اخفي اعجابي في تعامل حكومات قطر مع الأزمة في حكمة وهدوء وخطوات ثابته فعلا لديهم رجال دولة تعرف تدير الأزمات بحنكه واتزان وليس تخبط — عبدالله آل خليفة (@a_m_alkalifa) June 19, 2017

وتابع قائلا: ” ماتم مع قطر قلت من اول يوم بيكون نتائجه عكسيه الحصار وإقحام الشعوب لا يستخدم مع دولة شقيقه عضو في مجلس تعاون وعارضنا هذا من أول يوم بوضوح”.

ماتم مع قطر قلت من اول يوم بيكون نتائجه عكسيه الحصار وإقحام الشعوب لا يستخدم مع دولة شقيقه عضو في مجلس تعاون وعارضنا هذا من أول يوم بوضوح — عبدالله آل خليفة (@a_m_alkalifa) June 19, 2017

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