أشاد الشيخ البحريني عبد الله آل خليفة، حفيد عبدالله بن احمد الفاتح آل خليفة حاكم الأسبق، بقدرة على تجاوز عقبات الذي فرض عليها من قبل والإمارات والبحرين ومصر، مؤكدا بأن تعاملت مع الأزمة بهدوء ولم تخضع.

 

وقال “آل خليفة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” ماعلينا من البعض الذي تكتب وفق مصالح او غيّره تعودنا نقول راينا بما نشوفه ، تم استنفاد كل شي ضد قطر وتعاملت بهدوء وتجاوزت التداعيات ولم تخضع”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” لا اخفي اعجابي في تعامل حكومات قطر مع الأزمة في حكمة وهدوء وخطوات ثابته فعلا لديهم تعرف تدير الأزمات بحنكه واتزان وليس تخبط”.

 

وتابع قائلا: ” ماتم مع قطر قلت من اول يوم بيكون نتائجه عكسيه الحصار وإقحام لا يستخدم مع دولة شقيقه عضو في مجلس تعاون وعارضنا هذا من أول يوم بوضوح”.

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