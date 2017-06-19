ثبتت “المحكمة الاتحادية العليا” في الإمارات حكما بالسجن 3 سنوات على الصحفي الأردني تيسير النجار بعد إدانته بـ”إهانة رموز الدولة”.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن ماجدة الحوراني زوجة الصحفي النجار قولها إن “المحكمة الاتحادية العليا” في أبو ظبي ثبتت الحكم بحق زوجها وردت الطعن الذي تقدم به موكله.

وكانت المحكمة الإماراتية، قضت في حكم تم استئنافه بالسجن 3 سنوات على النجار، وتغريمه 500 ألف درهم (نحو 100 ألف دينار أردني)، وإبعاده عن الدولة، عل خلفية منشور سابق له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اعتبرته دولة الإمارات إساءة لها، حيث تم توقيفه في الـ 13 كانون الأول (ديسمبر) 2015.

وكان النجار يعمل في مؤسسة إعلامية بالإمارات، قبل أن تصدر النيابة في أبو ظبي أمرا باعتقاله، حيث احتجز في سجن الوثبة الصحراوي، بعد توقيفه في مطار أبو ظبي، بينما كان يستعد للسفر إلى عمان.

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