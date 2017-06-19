أكّد «المشروع الإسلامي لرصد الأهلة» أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن يوم الأحد المقبل 25 من يونيو/حزيران الجاري، سيصادف أول أيام عيد الفطر.

وجاء في بيان مشروع الرصد، أن معظم دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال شهر شوال (عيد الفطر 1438 هـ) يوم السبت 24 من يونيو/حزيران؛ حيث أن ذلك سيكون ممكنا في عدة دول إسلامية باستخدام التلسكوب وتقنية التصوير الفلكي أيضا، مع انعدام إمكانية رؤية الهلال بالعين المجردة من أي مكان في العالم العربي.

وأضاف البيان: «وعليه فمن المتوقع أن يكون العيد في معظم الدول العربية والإسلامية يوم الأحد 25 من يونيو/حزيران».

وأكد البيان أن الدول التي تشترط رؤية الهلال بالعين المجردة أو التي لا تقبل الشهادات إذا تعارضت مع الحسابات الفلكية العلمية (وهي قليلة)؛ فمن المتوقع أن يكون العيد فيها يوم الاثنين 26 حزيران/ يونيو.

و«المشروع الإسلامي لرصد الأهلة» أنشئ عام 1998، بدعم من الجمعية الفلكية الأردنية، ويضم في عضويته أكثر من 400 عالم وفلكي ومهتم برصد الأهلّة وحساب التقاويم، وهو عبارة عن مجموعة من الراصدين والخبراء والمهتمين بموضوعات الفلك الشرعي مثل رؤية الهلال ومواقيت الصلاة والتقويم الهجري واتجاه القبلة، ويقوم أعضاء المشروع برصد الهلال كل شهر من مختلف دول العالم ثم يقومون بإرسال نتائج الرصد لتنشر على الموقع بعد تدقيقها، بحيث يصبح الموقع مرجعا شاملا يبين إمكانية رؤية الهلال لكل شهر ويبين كذلك نتائج رصد الهلال.

ويهنئ موقع «الخليج الجديد» الأمة العربية والإسلامية بقرب حلول عيد الفطر المبارك سائلًا المولى أن يعيده عليها بالخير والبركات، وقد تحررت من تبعية الأنظمة المستبدة وعادت حضارتها العادلة لتشرق على العالم من جديد .. إنه نعم المولى ونعم المُجيب.

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