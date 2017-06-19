انتقدت قطر، الاثنين،، كلا من مصر والسعودية والإمارات والبحرين، واتهمت هذه الدول “بشن حملة دعائية” تهدف فقط لتشويه صورتها وسمعتها.

وقال الشيخ سيف بن أحمد آل ثاني، مدير مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان “الحصار مستمر منذ أسبوعين، والدول التي تحاصرنا لم تطرح أي صيغة لحل الأزمة”، وذلك وفقاً لـ”رويترز”.

وأضاف “من المؤسف أن جيراننا اختاروا استثمار وقتهم ومواردهم في حملة دعائية بلا أساس، الدول التي تحاصرنا تستخدم الإرهاب حيلة دعائية”.

من جانبه، قدّم وزير المواصلات والاتصالات القطري “جاسم بن يوسف السليطي” شكوى ضد الإمارات والسعودية والبحرين للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتال ليم.

واتهمت قطر، خلال الشكوى، كلا من السعودية والإمارات والبحرين بأنهم خرقوا الاتفاقيات البحرية الدولية، مؤكدة أنهم قاموا بحصارها من خلال حظر الملاحة البحرية القطرية خلافًا للاتفاقيات والمعاهدات البحرية وبالأخص اتفاقية 1982.

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