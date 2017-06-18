في إطار الحملة المستعرة على قطر من قبل السعودية والإمارات، وكعادتهم في تلفيق الاتهامات لكل من لا يتفق مع هواهم، حتى وصل بهم الأمر للخوض في الأعراض، زعم حساب يدعى “المصدر السري” على موقع التدوين المصغر “تويتر” يظهر بلا شك بأنه أحد الحسابات المنتمية للجيش الإلكتروني التابع لجهات سعودية، عن تمكنه من اختراق العديد من الحسابات لبعض الكتاب المعارضين للنظام السعودي وكذلك لحصار قطر مثل الكاتبة الاردنية إحسان الفقيه على الرغم من نذر نفسها للدفاع عن “آل سعود”، والكاتب الكويتي، عبد الله محمد الصالح، ومجتهد والمعارض محمد المسعري وغيرهم، بالإضافة لحساب وزارة الدفاع القطرية.

وبالإطلاع على فحوى التسريبات التي نشرها الحساب المزعوم والتي هي عبارة عن محادثات بين بعض الكتاب وزملاؤهم، يتضح بما لا يجعل مجالا للشك بأن الرسائل المتداولة المزعومة ليست إلا تلفيقا متعمدا، حيث تظهر عمليات التركيب على الرسائل من خلال احد برامج “الفوتوشوب”.

كما يتضح للعيان بأن اللغة المستخدمة في فحوى الرسائل لا ترتقى أبدا لمستوى مثل هؤلاء الكتاب، وإنما الغرض فقط هو تشويه السمعة والخوض في الاعراض، وهي سياسة معروفة تتبعها جميع الأنظمة القمعية لإسكات معارضيها ومنتقديها.

من جانبه نشر حساب “شؤون عربية” مجموعة من الدلائل تؤكد صحة القول السابق بأن ما تم تداوله ليس إلا مجرد تلفيق ولا يرقى للصحة بنسبة 1%.

واعتبر حساب “شؤون عربية” ان ما صرح به حساب “المصدر السري” ليس إلا استحمارا لا يقول به مبتدىء في امور التقنية.

بخبرتي في أمن المعلومات

ما نشره #المصدر_السري من فيديوهات وصور + زعمه أنه وصل إليها عبر Spy = استحمار لا يقول به مُبْتَدِئ في التقنية 1⃣ pic.twitter.com/xIQnoJA9eM — شؤون عربية (@ArabAffairsTV) June 18, 2017

وأوضح في تغريدة اخرى رصدتها “وطن”، أن الفيديوهات والصور المنشورة مفبركة عبر حسابات مختلقة شبيهة بالحسابات التي يزعم اختراقهان عارضا نموذجا مماثلا لعملية اختراق حساب “المصدر السري”.

الفيديوهات والصور المنشورة واضح أنها مفبركة عبر حسابات مختلقة شبيهة بالحسابات التي يزعم اختراقها وهذا 👇👇 نموذج تمثيلية اختراق نفس حسابه 2⃣ pic.twitter.com/yvKZDx6jvq — شؤون عربية (@ArabAffairsTV) June 18, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى متحديا “المصدر السري” بأن ينشر تغريدة واحدة من الحسابات التي زعم اختراقها قائلا: ” وعلى كل حال كما رأينا في فيديوهاته وصوره أنه وصل إلى لوحة تحكم ورسائل الحسابات فمن باب أولى ينشر تغريدة واحدة تؤكد كلامه ونتحداه أن يفعل”.

وعلى كل حال كما رأينا في فيديوهاته وصوره أنه وصل إلى لوحة تحكم ورسائل الحسابات فمن باب أولى ينشر تغريدة واحدة تؤكد كلامه ونتحداه أن يفعل 3⃣ pic.twitter.com/6b3ePzX1HB — شؤون عربية (@ArabAffairsTV) June 18, 2017

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