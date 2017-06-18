كشف حساب “العهد الجديد” عبر “”، أسباب تأخر في إعلان موقفها من ، في حين أن قد طلبت منها وفي وقت مبكر سحب السفير وإعلان موقف المقاطعة مع .

 

وقال حساب “العهد الجديد” والذي يعرّف عن نفسه أنه “راصد قريب من غرف صناعة القرار”: “بعد تأخر المغرب إعلان موقفها من الأزمة إتصل تركي بهم وهزأهم وقال لهم أنتو عيشتكم علينا وكل ما تتأخرون بالإعلان نحن نقصر عليكم بالعيشة”.

وأضاف: “الكلام الذي صدر من تركي نقل بالحرف إلى الملك، وعلى إثر ذلك، أمر بتشكل لجنة، وقال لهم: أريد أن أعرف بالإرقام الدقيقة حجم الاستثمارت لدينا”.

وأوضح أن “التقرير الذي رفع للملك تضمن التالي: الاقتصاد السعودي قلق وفي حالة انخفاض مستمرة، أما الاستثمارات القطرية بالمغرب فتوازي السعودية والاماراتية”.

وتابع: “عامل آخر أثّر في القرار المغربي وهو رفض السعودية لطلب (دعم) تقدمت به المغرب قبل أشهر، إلا أن السعودية رفضت هذا الطلب، فجائها الرد لاحقا”.

والسبب الثالث والحاسم هو الموقف الفرنسي من الأزمة والذي كان ينتظره المغاربة قبل إبداء أي رأي وبعد أن أعلن الفرنسيون موقفهم سار المغاربة عليه.بحسب ما نشر “العهد الجديد”

وكان الملك المغربي ، أرسل وزير خارجيته ناصر بوريطة كمبعوث خاص للتوسط في حل الأزمة الخليجية.

 

وأمر محمد السادس إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر، في ظلّ قطع والسعودية والبحرين علاقاتها الدبلوماسية معها، وفرض حصارٍ عليها.

 

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