كشف حساب “العهد الجديد” عبر “تويتر”، أسباب تأخر المغرب في إعلان موقفها من الأزمة الخليجية، في حين أن السعودية قد طلبت منها وفي وقت مبكر سحب السفير وإعلان موقف المقاطعة مع قطر.

وقال حساب “العهد الجديد” والذي يعرّف عن نفسه أنه “راصد قريب من غرف صناعة القرار”: “بعد تأخر المغرب إعلان موقفها من الأزمة إتصل تركي آل الشيخ بهم وهزأهم وقال لهم أنتو عيشتكم علينا وكل ما تتأخرون بالإعلان نحن نقصر عليكم بالعيشة”.

بعد تأخر المغرب إعلان موقفها من الأزمة إتصل تركي آل الشيخ بهم وهزأهم وقال لهم أنتو عيشتكم عليناوكل ماتتأخرون بالإعلان نحن نقصر عليكم بالعيشة — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

وأضاف: “الكلام الذي صدر من تركي نقل بالحرف إلى الملك، وعلى إثر ذلك، أمر بتشكل لجنة، وقال لهم: أريد أن أعرف بالإرقام الدقيقة حجم الاستثمارت لدينا”.

الكلام الذي صدر من تركي نقل بالحرف إلى الملك، وعلى إثر ذلك، أمر بتشكل لجنة، وقال لهم: أريد أن أعرف بالإرقام الدقيقة حجم الاستثمارت لدينا — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

وأوضح أن “التقرير الذي رفع للملك تضمن التالي: الاقتصاد السعودي قلق وفي حالة انخفاض مستمرة، أما الاستثمارات القطرية بالمغرب فتوازي السعودية والاماراتية”.

التقرير الذي رفع للملك تضمن التالي: الاقتصاد السعودي قلق وفي حالة انخفاض مستمرة، أما الاستثمارات القطرية بالمغرب فتوازي السعودية والاماراتية — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

وتابع: “عامل آخر أثّر في القرار المغربي وهو رفض السعودية لطلب (دعم) تقدمت به المغرب قبل أشهر، إلا أن السعودية رفضت هذا الطلب، فجائها الرد لاحقا”.

عامل آخر أثّر في القرار المغربي وهو رفض السعودية لطلب (دعم) تقدمت به المغرب قبل أشهر، إلا أن السعودية رفضت هذا الطلب، فجائها الرد لاحقا — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

والسبب الثالث والحاسم هو الموقف الفرنسي من الأزمة والذي كان ينتظره المغاربة قبل إبداء أي رأي وبعد أن أعلن الفرنسيون موقفهم سار المغاربة عليه.بحسب ما نشر “العهد الجديد”

والسبب الثالث والحاسم هو الموقف الفرنسي من الأزمة والذي كان ينتظره المغاربة قبل إبداء أي رأي وبعد أن أعلن الفرنسيون موقفهم سار المغاربة عليه — العهد الجديد (@Ahdjadid) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

وكان الملك المغربي محمد السادس، أرسل وزير خارجيته ناصر بوريطة كمبعوث خاص للتوسط في حل الأزمة الخليجية.

وأمر محمد السادس إرسال طائرات محملة بمواد غذائية إلى دولة قطر، في ظلّ قطع الامارات والسعودية والبحرين علاقاتها الدبلوماسية معها، وفرض حصارٍ عليها.

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