شنت الأكاديمية الإماراتية المعارضة، الدكتورة سارة الحمادي هجوما حادا على ولي عهد أبو ظبي ناعتا إياه بـ”الفاشل” الذي أضاع أموال الدولة في تنفيذ انقلابات فاشلة في كل من وسلطنة عمان وقطر، على حد قولها.

 

وقالت “الحمادي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #محمد_بن_زايد فاشل .. فشل في انقلاب #تركيا و #سلطنة_عمان وفشل في # .. خسارة على فلوس الدولة يا فاسد #تسجيلات_حمد_العطيه”.

 

كما هاجمت “الحمادي” سياسيات الممكلة العربية السياسية ناعتة إياها بـ”المهلكة” واصفة ولي ولي العهد بـ”الدب” الداشر”، وذلك على اثر رفض المملكة اقامة قاعدة تركية على اراضيها قائلة:” #تركيا ممنوع .. أميركا وإسرائيل مسموح ! الدب الداشر يواصل تحكمه في سياسات مهلكة ”.

وكان مصدر سعودي قد صرح لوكالة الانباء “واس” بأن المملكة ترفض رفضا قاطعا إقامة قاعدة تركية على أراضيها، وذلك ردا على الانباء التي تداولت حول عرض الرئيس التركي رجب طيب الامر على الذي وعده بتقييم الموضوع والرد عليه.

 

 

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