شنت الأكاديمية الإماراتية المعارضة، الدكتورة سارة الحمادي هجوما حادا على ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد ناعتا إياه بـ”الفاشل” الذي أضاع أموال الدولة في تنفيذ انقلابات فاشلة في كل من تركيا وسلطنة عمان وقطر، على حد قولها.

وقالت “الحمادي” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #محمد_بن_زايد فاشل .. فشل في انقلاب #تركيا و #سلطنة_عمان وفشل في #قطر .. خسارة على فلوس الدولة يا فاسد #تسجيلات_حمد_العطيه”.

كما هاجمت “الحمادي” سياسيات الممكلة العربية السياسية ناعتة إياها بـ”المهلكة” واصفة ولي ولي العهد محمد بن سلمان بـ”الدب” الداشر”، وذلك على اثر رفض المملكة اقامة قاعدة تركية على اراضيها قائلة:” #تركيا ممنوع .. أميركا وإسرائيل مسموح ! الدب الداشر يواصل تحكمه في سياسات مهلكة آل سعود”.

#تركيا ممنوع .. أميركا وإسرائيل مسموح !

الدب الداشر يواصل تحكمه في سياسات مهلكة آل سعود#قطع_العلاقات_مع_قطر#قطر_الأولى pic.twitter.com/dVLr7HrMcf — د. سارة الحمادي (@hmadi_sara) June 17, 2017

وكان مصدر سعودي قد صرح لوكالة الانباء السعودية “واس” بأن المملكة ترفض رفضا قاطعا إقامة قاعدة تركية على أراضيها، وذلك ردا على الانباء التي تداولت حول عرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الامر على الملك سلمان بن عبد العزيز الذي وعده بتقييم الموضوع والرد عليه.

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