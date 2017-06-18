أكد الدكتور فايز أبو شمالة، المحلل السياسي الفلسطيني والمضطلع على تفاصيل الاتفاقات التي تمت مؤخرا بين والقيادي الفتحاوي الهارب أن المرحلة القادمة ستشهد إزاحة الرئيس عن الحكم، وفق زعمه.

 

وقال “أبو شمالة” في تدونة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سأبشركم، الفترة القادمة، ستكون خالية من محمود عباس!”.

 

وفي تبريره للقاءات الجامعة بين “دحلان” و”حماس” في القاهرة، اعتبر أنه لا حرج على “حماس” ان تتفق مع “دحلان” باعتبار أن الأخير ما هو إلا تلميذ لـ”عباس” حيث سبق لحماس ان وقعت اتفاقات مع “عباس”.

 

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”:” يا قوم، وما دحلان إلا تلميذٌ تخرج من مدرسة محمود عباس”.

 

وأضاف متسائلا: “طالما وقعت حماس أكثر من اتفاقية مصالحة مع الأستاذ، فما الضير في توقيع اتفاقية مصالحة مع التلميذ؟”.

 

واختتم متمنيا: “لعل صراع التلميذ مع أستاذه يسفر عن تحسن أحوال كهرباء ، وأن تفتح ، وأن يجد الخريجون فرصة عمل”.

 

 

وكان “أبو شمالة” قد كشف أن الاتفاقات التي تمت بين حركة حماس والقيادي الهارب محمد دحلان وبرعاية مصر، تشمل إعادة فتح معبر رفح باستمرار ووفقا لاتفاقية المعابر 2005، وإقامة منطقة حرة لإدخال البضائع لقطاع غزة بالإضافة لدفع “الديات” لأسر جميع قتلى الاشتباكات التي أعقبت سيطرة حماس على قطاع غزة.

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