أكد الدكتور فايز أبو شمالة، المحلل السياسي الفلسطيني والمضطلع على تفاصيل الاتفاقات التي تمت مؤخرا بين حماس والقيادي الفتحاوي الهارب محمد دحلان أن المرحلة القادمة ستشهد إزاحة الرئيس محمود عباس عن الحكم، وفق زعمه.

وقال “أبو شمالة” في تدونة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” سأبشركم، الفترة القادمة، ستكون فلسطين خالية من محمود عباس!”.

سأبشركم،

الفترة القادمة، ستكون فلسطين خالية من محمود عباس! — د. فايز أبو شمالة (@fayez201385) June 17, 2017

وفي تبريره للقاءات الجامعة بين “دحلان” و”حماس” في القاهرة، اعتبر أنه لا حرج على “حماس” ان تتفق مع “دحلان” باعتبار أن الأخير ما هو إلا تلميذ لـ”عباس” حيث سبق لحماس ان وقعت اتفاقات مع “عباس”.

وقال في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك”:” يا قوم، وما دحلان إلا تلميذٌ تخرج من مدرسة محمود عباس”.

وأضاف متسائلا: “طالما وقعت حماس أكثر من اتفاقية مصالحة مع الأستاذ، فما الضير في توقيع اتفاقية مصالحة مع التلميذ؟”.

واختتم متمنيا: “لعل صراع التلميذ مع أستاذه يسفر عن تحسن أحوال كهرباء غزة، وأن تفتح مصر معبر رفح، وأن يجد الخريجون فرصة عمل”.

وكان “أبو شمالة” قد كشف أن الاتفاقات التي تمت بين حركة حماس والقيادي الهارب محمد دحلان وبرعاية مصر، تشمل إعادة فتح معبر رفح باستمرار ووفقا لاتفاقية المعابر 2005، وإقامة منطقة حرة لإدخال البضائع لقطاع غزة بالإضافة لدفع “الديات” لأسر جميع قتلى الاشتباكات التي أعقبت سيطرة حماس على قطاع غزة.

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