رآى المحلل السياسي الجزائري، محمد مزوار، أن وصول ولي ولي العهد محمد بن سلمان للعرش “لن يتم بدون ألم”، مشيرا إلى إمكانية الإطاحة بالملك سلمان قبل وصول الابن للعرش كما حدث مع شقيقه الملك سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وقال “مزوار” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “إعتلاء محمد بن سلمان للعرش لن يتم بدون ألم و يمكن ان يؤدي الى حرب أهلية وقد يتم الاطاحة بسلمان قبل حتى وصول الابن للعرش و في اخيه سعود مثال”.

إعتلاء محمد بن سلمان للعرش لن يتم بدون ألم و يمكن ان يؤدي الى حرب أهلية وقد يتم الاطاحة بسلمان قبل حتى وصول الابن للعرش و في اخيه سعود مثال — M.MEZOUAR (@mezouar01) June 17, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “مستقبل الخلافة على رأس النظام في السعودية سيكون محفوف بالمخاطر لأن البيئة الاقليمية والوضع الداخلي محرج و حاسم”.

مستقبل الخلافة على رأس النظام في السعودية سيكون محفوف بالمخاطر لأن البيئة الاقليمية والوضع الداخلي محرج و حاسم — M.MEZOUAR (@mezouar01) June 17, 2017

وفي 29 مارس 1964 أصدر العلماء فتوى بزعامة محمد بن ابراهيم آل الشيخ، حول تسليم السلطة بأكملها لفيصل بن عبدالعزيز على أن يبقى سعود ملكاً بالاسم فقط؛ وإثر هذه الفتوى أصدر مجلس الوزراء سلسلة من القرارات في 28 مارس – 29 مارس – 30 مارس تقضي بإلغاء سيطرة الملك على الحرس الملكي وحرسه الخاص، وتسليم التشكيل الأول لوزارة الدفاع والثاني لوزارة الداخلية.

كما ألغت تلك القرارات البلاط الملكي وقلصت المخصصات السنوية للملك إلى النصف، فجعلها 138 مليون ريال سعودي.

واستمر حكم الملك سعود حتى 2 نوفمبر 1964 ، عندما عزل من منصبة وعين ولي العهد الملك فيصل بن عبدالعزيز آل سعود ملكا .

وتوفي الملك سعود في اليونان عام 1969 ونقل جثمانه إلى مكة المكرمة حيث صليَّ عليه في المسجد الحرام وتم دفنه في مقبرة العود في الرياض.

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