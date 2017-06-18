أكد المغرد السعودي الشهير “مجتهد” عبر حسابه في تويتر ان “التوقيع على بيان آل الشيخ يحدث فتنة داخل العائلة وربما يتسبب ذلك في غياب كثير منهم عن لقاء العائلة السنوي في عيد الفطر أو ربما يلغى الاجتماع”.

التوقيع على بيان آل الشيخ يحدث فتنة داخل العائلة وربما يتسبب ذلك في غياب كثير منهم عن لقاء العائلة السنوي في عيد الفطر أو ربما يلغى الاجتماع — مجتهد (@mujtahidd) June 18, 2017

ويشير مجتهد بذلك إلى بيان آل الشيخ الصادر ضد قطر والمؤيد لإجراءات ولي ولي العهد السعودي في حصار ومقاطعة قطر بمشاركة حليفه محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات.

وأشار مجتهد في تغريدة اخرى تابعتها “وطن”: “كان من الرافضين بشدة وكيل أمارة منطقة الجوف أحمد بن عبدالله آل الشيخ ولم يتم إيقافه بسبب موقعه في الإمارة لكن يبدو أنه سيعزل قريبا”

وكان من الرافضين بشدة وكيل أمارة منطقة الجوف أحمد بن عبدالله آل الشيخ ولم يتم إيقافه بسبب موقعه في الإمارة لكن يبدو أنه سيعزل قريبا — مجتهد (@mujtahidd) June 18, 2017

وأكد مجتهد ان مفتي المملكة السعودية نفسه كان معارضا بالبداية على هذا البيان

ومن ضمن من اعترض بشدة عبدالله آل الشيخ الذي تدل تغريدة له عند بداية الضجة عن البيان أن المفتي كان رافضا التوقيع ثم أجبره ابن سلمان pic.twitter.com/hK3YsV5Y2r — مجتهد (@mujtahidd) June 18, 2017

واضاف قائلا:

وقد أجبر على حذف التغريدة بعد أن تعرضت والدته للإيذاء كما ذكر هو نفسه في تغريدة أخرى

ولدي اسمه الكامل لكن لا داعي لإعلانه pic.twitter.com/LR89eITZwb — مجتهد (@mujtahidd) June 18, 2017

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