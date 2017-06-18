أكد المغرد السعودي الشهير “” عبر حسابه في ان “التوقيع على بيان يحدث داخل العائلة وربما يتسبب ذلك في غياب كثير منهم عن لقاء العائلة السنوي في عيد الفطر أو ربما يلغى الاجتماع”.

 

ويشير مجتهد بذلك إلى بيان آل الشيخ الصادر ضد والمؤيد لإجراءات  ولي ولي العهد السعودي في حصار ومقاطعة قطر بمشاركة حليفه ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي للإمارات.

وأشار مجتهد في تغريدة اخرى تابعتها “وطن”: “كان من الرافضين بشدة وكيل أمارة منطقة الجوف ولم يتم إيقافه بسبب موقعه في الإمارة لكن يبدو أنه سيعزل قريبا”

 

وأكد مجتهد ان مفتي المملكة نفسه كان معارضا بالبداية على هذا البيان

 

 

واضاف قائلا:

 

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