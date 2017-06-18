(وطن – خاص) ما زال التخبط هو أبرز العناوين التي تخرج يوميا من الدول المحاصرة والمقاطعة لقطر، وخصوصا بعد ان استنفذت هذه الدول كل ذخيرتها مرة واحدة على أمل اخضاع جارتها ومصادرة قرارها السياسي ووضعها تحت الوصاية السعودية الإماراتية.

آخر قرارات التخبط قرار حظر اتحاد كتاب وأدباء الإمارات التعامل مع أي جهة قطرية ومنع أي مشاركة في فعالية قطرية أو ممولة من قطر.

والدول التي قررت أن تحاصر قطر بالتزامن مع التقرب إلى إسرائيل لم يبق من أسلحتها إلا غزو قطر وهو الأمر الذي سيقوض أنظمة الدول المحاصرة قبل أن يقوض النظام القطري.

وقال الاتحاد الإماراتي في بيان اليوم الأحد 18 يونيو/حزيران 2017 “على جميع الكتاب والأدباء والمثقفين والعاملين في حقل الكتابة والإبداع في دولة الإمارات عدم التعامل مع أي جهة قطرية أفراداً ومؤسسات، داخل الدولة أو خارجها”.

وتابع البيان أن الاتحاد قرر أيضاً “منع إقامة أي نوع من أنواع التواصل أو المشاركة في أي فعالية قطرية أو تابعة لقطر أو ممولة من قطر وذلك حتى لا يقع تحت طائلة المساءلة”.

وترجمة لهذا القرار أعلن اتحاد كتاب وأدباء الإمارات استبعاد قطر من فعاليات الدورة الثامنة لملتقى الإمارات للإبداع الخليجي التي يجري الإعداد لها حالياً.

ولا يعرف الجمهور من مبدي قطر غير ضاحي خلفان وعبدالخالق عبدالله وحسين الجسمي وعبدالله بلخير، ومقاطعة هؤلاء قد لحق ضررا عظيما بجارتهم.

وعش رجبا ترى عجبا.

محمد بن زايد

لو بيده يقطع الأكسجين عن أهل قطر

لما تردد في خناقهم أكثر

بن زايد في قلبه غل

الله يجعله يشتعل اكثر وأكثر ويحترق بنار ذلك الحسد — مـطبات (@85fa85) June 18, 2017

هذا دليل افلاسهم .. قطر توقع الصفقات العالميه وتقوي اقتصادها وانتم هذي هي عقليتكم — اللورد #تميم المجد (@Kh5321) June 18, 2017

من زين ثقافتهم

ام علايه

وعبدالله بالخير

😂😂😂 — مريم المناعي#قطر (@Goldmaryam) June 18, 2017

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