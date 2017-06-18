تغريدة يائسة نشرها عبدالخالق عبدالله مستشار محمد بن زايد حاكم ابوظبي وتابعتها “وطن” بعد أن دخل حصار قطر من قبل الإمارات والسعودية والبحرين الأسبوع الثاني بدون أن تظهر الدوجة أي علامة تراجع عن سياساتها المستقلة والتي ترفض التبعية لأبناء زايد ومحمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي

وقال المستشار: #الاشقاء_في_قطر المقاطعة دخلت أسبوعها ٢ وقد تدخل شهرها ٢ وربما سنتها ٢ اذا لم تغير قطر سياسة الرهان على الاخوان الذين اينما حلوا حل الخراب

#الاشقاء_في_قطر المقاطعة دخلت أسبوعها ٢ وقد تدخل شهرها ٢ وربما سنتها ٢ اذا لم تغير قطر سياسة الرهان على الاخوان الذين اينما حلوا حل الخراب — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 18, 2017

وعلى الرغم ان قطر ما انفكت تبحث عن طلبات محددة للدول التي تحاصرها وتقاطعها إلا ان المستشار ما زال يستند إلى مطلب واحد يبدو انه واحد فقط من طلبات كثيرة مخفية لابن زايد ولابن سلمان.

وانشغل المستشار أمس بإثبات ان المظاهرة التي أقيمت أمس أمام سفارة الإمارات في لندن كان عددها ضئل جداً ولعل هذا يثبت للمستشار الذي يتلقى يوميا مئات التغريدات المنتقدة والمهاجمة له كونه لسان ابن زايد حتى لو عبد الشيطان ان الشعوب العربية تساند حكامه فيما يعرف هو وحاكمه أن الأمر ليس كذلك.

سفير الامارات في بريطانيا يرد بالارقام وبوضوح على فبركة قناة الجزيرة التي جعلت من خبر عابر قضيتها الاولى على مدى يوم كامل. @almazroui_s https://t.co/ipxBgd5zKI — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) June 18, 2017

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