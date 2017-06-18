تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لـ”بيجيت بولوت”، مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يهاجم السعودية ويؤكد بأنها بحاجة لربيع عربي.

وقال “بولوت” خلال استضافته في برنامج “تحليل عميق” على التلفزيون الحكومي الرسمي للتعليق على الازمة الخليجية إن: ” السعودية بحاجة لربيع عربي لأنها تخضع لقبيلة وملكية واحدة، وهذا لا يمكن أن يقبله منطق أي إنسان”، على حد وصفه.

وأضاف قائلا: ” أن “تركيا ليست في حاجة لربيع عربي، ولكن الدول العربية قد تشهد ربيعًا، ولابد من ذلك”.

يجيت بولوت مستشار الرئيس التركي للتلفزيون الحكومي عن #قطع_العلاقات_مع_قطر: #السعودية بحاجة لربيع عربي "لانها تخضع لقبيلة وملكية واحدة". pic.twitter.com/w563p1ELbS — Zaid Benjamin (@zaidbenjamin) June 18, 2017

يذكر أن تركيا أعلنت دعمها لقطر، إثر إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى جانب بعض الدول العربية والإسلامية، مقاطعة الدوحة.

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