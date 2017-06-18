تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “ وتويتر” مقطع فيديو  لـ”بيجيت بولوت”، مستشار الرئيس التركي رجب طيب يهاجم السعودية ويؤكد بأنها بحاجة لربيع عربي.

 

وقال “بولوت” خلال استضافته في برنامج “تحليل عميق” على التلفزيون الحكومي الرسمي للتعليق على إن: ” السعودية بحاجة لربيع عربي لأنها تخضع لقبيلة وملكية واحدة، وهذا لا يمكن أن يقبله منطق أي إنسان”، على حد وصفه.

 

وأضاف قائلا: ”  أن “ ليست في حاجة لربيع عربي، ولكن قد تشهد ربيعًا، ولابد من ذلك”.

يذكر أن تركيا أعلنت دعمها لقطر، إثر إعلان السعودية والإمارات والبحرين ومصر، إلى جانب بعض الدول العربية والإسلامية، مقاطعة .

 

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