أظهر مقطع فيديو العاهل الأردنيّ عبد الله الثاني، وهو يشارك في عملية إخماد حريق نشب مساء السبت، في منطقة الكمالية بالعاصمة عمان وتحديداً داخل محيط القصور الملكية والتي يصل عددها إلى 9 قصور.

ويظهر الملك عبد الله وهو يحمل أسطوانة إطفاء حمراء متوجهاً إلى مكان اندلاع النيران في الغابات التي امتدت على مساحة عشرات الدونمات واستغرق إخمادها ما يزيد على 3 ساعات.

وكان إلى جانب العاهل الأردني فرق إطفاء الدفاع المدني إضافة إلى مشاركة عدد من الطائرات العمودية الخاصة بأعمال الإطفاء للحريق الذي يعتقد أنه نشب نتيجة لتماس كهربائي وذلك بحسب بيان صادر عن الدفاع المدني.

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