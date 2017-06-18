في لفتةٍ أثارت إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعيّ، خصوصاً من سكان دول الخليج، أقدمَ مواطنٌ كويتيّ على ذبح عدّة “قعدان” لوجهه الله، عن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والشعب القطري.

وقال المواطن الكويتيّ، في فيديو نُشر على “تويتر”، إنّه ذبح هذه القعدان يوم الجمعة الماضية، وفي ظلّ هذه الأيام المباركة “العشر الأواخر من رمضان”، صدقةً لوجه الله عن الأمير تميم وشعب قطر، داعياً الله ان يفرج همهم ويفك حصارهم.

#فيديو | كويتي يذبح ” قعدان” صدقه لوجه الله عن سمو الأمير تميم وشعب #قطر ويدعو الله ان يفرج همهم ويفك عوقهم .. pic.twitter.com/l8PFDopXsy — الكويت نيوز 🇰🇼 (@liferdefempire) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

يُشار إلى أنّ أمير الكويت صباح الأحمد الصباح يقود جهود الوساطة من أجل احتواء الأزمة الخليجية بعد فرض الإمارات والسعودية والبحرين حصاراً على دولة قطر، وقطع علاقاتها الدبلوماسية معها، بينما وصفت قطر تلك الخطوة بـ”الجائرة” ودون أن تكون لتلك الدول مطالب .

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