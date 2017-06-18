في لفتةٍ أثارت إعجاب متابعي مواقع التواصل الاجتماعيّ، خصوصاً من سكان ، أقدمَ مواطنٌ ّ على ذبح عدّة “قعدان” لوجهه الله، عن ، والشعب القطري.

 

وقال المواطن الكويتيّ، في فيديو نُشر على “تويتر”، إنّه ذبح هذه القعدان يوم الجمعة الماضية، وفي ظلّ هذه الأيام المباركة “العشر الأواخر من رمضان”، صدقةً لوجه الله عن الأمير تميم وشعب ، داعياً الله ان يفرج همهم ويفك حصارهم.

 

يُشار إلى أنّ أمير الكويت صباح الأحمد الصباح يقود جهود الوساطة من أجل احتواء الأزمة الخليجية بعد فرض والسعودية والبحرين حصاراً على دولة قطر، وقطع علاقاتها معها، بينما وصفت قطر تلك الخطوة بـ”الجائرة” ودون أن تكون لتلك الدول مطالب .

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