في إطار تزييفها للحقائق، وتبنيها الموقف الرسمي الإسرائيلي ناكرة أي حقوق للشعب الفلسطيني في أرضه، نشرت صحيفة “البيان” الإماراتية تقريرا على صفحاتها وموقعها الإلكتروني بعنوان: ” الإمارات: ثقتنا بقطر صفر”، مرفقة به خريطة للوطن العربي.

الغريب ليس موقف الإمارات الرسمي من قطر بالرغم من التدليس والكذب المرافق للتقرير، وإنما ما قامت به بتلوين خريطة فلسطين بالعلم الإسرائيلي، دون أي إشارة لفلسطين وعلمها، وهو ما يظهر اعترافها الرسمي بدون خجل او مواربة بإسرائيل.

وكانت تقارير كثيرة قد تحدثت مؤخرا بأن الحملة الشعواء على قطر هدفها الأساسي إقامة علاقات وثيقة مع إسرائيل والدليل هو إقحام حركة “حماس” في قائمة المطالب المقدمة لقطر باعتبارها منظمة إرهابية، وهو مطلب طالما نادت به إسرائيل.

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