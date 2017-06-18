في إطار تزييفها للحقائق، وتبنيها الموقف الرسمي الإسرائيلي ناكرة أي حقوق للشعب الفلسطيني في أرضه، نشرت صحيفة “البيان” الإماراتية تقريرا على صفحاتها وموقعها الإلكتروني بعنوان: ” : ثقتنا بقطر صفر”، مرفقة به خريطة للوطن العربي.

 

الغريب ليس موقف الإمارات الرسمي من بالرغم من التدليس والكذب المرافق للتقرير، وإنما ما قامت به بتلوين خريطة بالعلم الإسرائيلي، دون أي إشارة لفلسطين وعلمها، وهو ما يظهر اعترافها الرسمي بدون خجل او مواربة بإسرائيل.

 

 

وكانت تقارير كثيرة قد تحدثت مؤخرا بأن الحملة الشعواء على قطر هدفها الأساسي إقامة علاقات وثيقة مع والدليل هو إقحام حركة “” في قائمة المطالب المقدمة لقطر باعتبارها منظمة إرهابية، وهو مطلب طالما نادت به .

 

 

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