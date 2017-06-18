انتقلت حالة الجدل التي أثارها فيلم “واندر وومن”، الذي تشارك فيه الممثلة الإسرائيلية “غال غادوت”، ذات المواقف العدائية تجاه فلسطين، الى الأردن هذه المرّة، بعد لبنان والجزائر، حيث طالب نواب أردنيون، بمنع عرض الفيلم في صالات السينما داخل المملكة.

وقال النائب عبدالله عبيدات، رئيس لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، إن “اللجنة قررت مخاطبة رئيس الوزراء هاني الملقي حول الرفض النيابي والشعبي لعرض فيلم المرأة الخارقة، والذي تبين بعد الاطلاع عليه أن بطلة هذا الفيلم هي صهيونية تعبر عن أحقاد وكراهية للأمتين العربية والإسلامية”.

وجاء حديث عبيدات خلال لقاء أعضاء اللجنة البرلمانية بوزير الدولة لشؤون الإعلام محمد المومني، ومدير عام هيئة الإعلام محمد قطيشات، لمناقشة عرض الفيلم في الأردن.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فإن أعضاء اللجنة اعتبروا أن هذا الفيلم “بداية للاختراق الثقافي والسياسي للأردن، إضافة إلى أن بطلة الفيلم لها مواقف عدائية تجاه فلسطين”.

وردًا على ذلك، قال المومني إن “عرض أي فيلم في الأردن يأتي بعد عرضه على لجنة مختصة في هيئة الإعلام، وبحال عدم وجود أي عائق قانوني يجوز عرضه بعد مراعاته للقوانين والأنظمة والثوابت”.

وأوضح أنه “وعند عرض الفيلم على اللجنة المختصة تبين عدم وجود أي مانع قانوني يحول دون عرضه”، مشيرًا إلى أن “محتواه لا يشكل تجاوزًا على القيم الثقافية والوطنية”.

وأشار إلى أن “أصحاب دور العرض هم من طالب هيئة الإعلام بإجازة عرضه وليس الحكومة”.

من جانبه، قال مدير عام هيئة الاعلام محمد قطيشات، إنه “لا يوجد سبب قانوني لمنع عرض الفيلم”.

وأشار إلى أن عمل اللجنة المختصة بهيئة الإعلام يتمحور حول مراقبة “المادة الفيليمة من حيث رسالة الفيلم والكلام والسيناريو ووجود صور خادشة للحياء العام قبل إجازة عرضه”.

وكان لبنان حظر عرض فيلم “واندر وومن” في صالات السينما بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غال جادوت فيه، استنادًا لقرار من مكتب مقاطعة إسرائيل التابع لجامعة الدول العربية.

وعلت أصوات في الجزائر أيضًا مطالبة بحظر عرض الفيلم، لكن عروضًا له ما زالت مقررة في عدد من البلدان منها مصر وتونس والإمارات.

وخلال الحرب الإسرائيلية المدمرة الأخيرة في قطاع غزة عام 2014، وجهت غال جادوت على صفحتها على “فيسبوك” تحية إلى الجيش الإسرائيلي وهاجمت حركة حماس.

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