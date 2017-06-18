(وطن – خاص) أثار تقرير نشرته قناة “العربية” السعودية تندر الناشطين بسبب تخبط هذه القناة في حملتها الموجهة ضد دولة قطر.

وكان آخر التقارير يتحدث عن أن البقر المستورد بقطر يعاني من ارتفاع الحرارة ونقص الحليب.

“العربية” التي ليس أي مراسل أو منفذ للدوحة تستطيع ضمن قدراتها العجيبة أن تفحص نقص الحليب بالـ”ريموت كنترول” وهو الأمر الذي أثار سخرية القراء.

وزاد الأمر سخرية ان التقرير يتحدث عن ارتفاع درجة الحرارة في قطر، وكأن شقيقتها الكبرى السعودية تختلف عنها وتتمتع بأجواء ربيعية مناسبة للأبقار التي تتابعها العربية.

وتشعر السعودية على الأغلب بضيق من محاولة خروح قطر من الحصار المفروض عليها من خلال استيراد موادها الغذائية من دول مثل تركيا وإيران، في وقت خسر فيه التجار السعوديون المليارات بسبب قرار الحصار وخصوصا ان غالبية المواد الغذائية التي تستوردها قطر تأتي من المملكة السعودية. وقد حاولت السلطات السعودية أن تستثني شركة “مراعي” من حظر التعامل مع قطر إلا ان الأخيرة رفضت.

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على أساس أبقار المراعي

قاعدين في الريف الأوروبي

ومراعي بدرجة حرارة أقل من ٢٥ ْ 👇🏼😅 https://t.co/FztVRBmWD2 — سيدة قطر© (@UmQr) June 18, 2017

لم أصدق الخبر حتى قرأته بعيني.. عندما تتحول قناة إخبارية بشعار "أن تعرف أكثر" إلى جمعية حقوق البقرhttps://t.co/xoHSmdvJpY pic.twitter.com/1kKYinYy0v — إبراهيم عرب IBRAHIM (@IbrahimArab) June 18, 2017

#مالفرق

بين هذا التقرير والبقرات الثلاث

mbs و mbz و حمد شووو

😂😂😂 https://t.co/HKqiGjLYVz — بوغانم (@hassanalishaq73) June 18, 2017

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