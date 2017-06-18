على الرغم من تكذيب السعودية لتقرير صحيفة “لموند” الفرنسية باستخدامها ملف الحج والعمرة لابتزاز الدول الفقيرة لقطع علاقاتها مع قطر، كشف بيان صادر عن مكتب الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي إن السفير المصري محب نصر والميشاري الحربي نائب السفير السعودي التقيا السبت بالرئيس السابق وطلبا منه أن يدعم موقف بلديهما تجاه دولة قطر.

وأضاف البيان أن حامد كرزاي استمع إلى المعلومات التي قدمها الرجلان عن قطع العلاقات مع دولة قطر، وأن الرئيس الأفغاني السابق عبر خلال اللقاء عن تشجيعه ودعمه الجهود التي تبذل لتوحيد العالم الإسلامي.

وتعيش منطقة الخليج منذ الخامس من شهر حزيران/يونيو على وقع أزمة دبلوماسية تصاعدت بعد أن قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر وفرضت عليها حصارا بريا وجويا، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته قطر.

وشددت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني”.

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