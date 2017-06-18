فجرت الإعلامية الكويتية، فجر السعيد قنبلة من العيار الثقيل، مكذبة جميع الادعاءات البحرينية حول ضلوع مستشار أمير قطر السابق حمد العطية في دعم المعارضة البحرينية، مؤكدة براءته من جميع التهم المنسوبة والملفقة إلية.

وقالت “السعيد” في تدوينة مطولة لها عبر حسابها بموقع االتواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن” تحت عنوان: “حمد العطية المتهم البريء..شهادة للحق وللتاريخ”:”سمعت كما سمع الآخرين التسريبات التي اذاعها تلفزيون البحرين للسيد حمد الخليفه سكرتير حاكم قطر السابق ومستشار الحاكم الحالي .. والذي قيل انه يتآمر فيها على البحرين”.

وأضافت قائلة: ” بعيداً عن التسجيلات ومضمونها والتقطيعات بالصوت التي قد تعطي معنى آخر .. وهذا لا يعني أبداً أنها غير صحيحه ولكن الأكيد أنها غير مكتمله ومقطعه والتقطيع يفقد معنى الموضوع … كلامي هذا لاني في تلك الفتره كنت شاهد على بعض الأحداث بسبب تواجدي في بلدي الثاني البحرين لتغطية الأحداث السياسيه التي واكبت الربيع العربي بعد سقوط مصر عندما أقيم تجمع الطائفي في دوار اللؤلؤه والذي كان ينادي بصوت عالي بإسقاط حكم ال خليفه وليس ما اشاعوا بعد ذلك بأنهم كانوا يطالبون بالحريه لقد كانت أصواتهم تتعالى في كل تجمعاتهم “بحرين حرّه حرّه ياحمد إطلع برّه”.

وتابعت: “غادرت الكويت للبحرين وآنا على قناعه بأن سقوط نظام الحكم بالبحرين يعني سيسقط لا محاله نظام الحكم بالكويت وباقي دول الخليج والبحرين ماهي الا إشارة بدأ .. وتواجدت الفتره اغلبها مع اهلي البحرينيين انقل للعالم من خلال #سكوب الصوره الحقيقيه وعملنا بجد وإجتهاد لننقل للعالم حقيقه مايحدث من انقلاب مدعوم من دوله جاره #ايران وثبتنا ذلك بالصوت والصوره .. ولي في هذا الموضوع مشاهدات كثيره سأسردها يوماً ما”.

وأردفت:” من ضمن مشاهداتي وملاحظاتي في تلك الفتره لاحظت إستياء البحرينيين من بعض التقارير التي تبث في قناة الجزيره والتي كانوا يرون انها بصف المعارضه ضد النظام .. وبحكم معرفتي الشخصيه في اغلب الشخصيات الخليجيه التي تدير المشهد بسبب ظروف عملي خذتني الحميّه على البحرين وبادرت بالإتصال في السيد حمد العطيه وقلتله بالحرف الواحد الأخوه في البحرين مستائين مما تعرضه الجزيره فقال لي حرفياً “اختي فجر نحن في قطر نعلم جيداً بأن مايحدث في البحرين سينعكس سلباً علينا في قطر وإذا راحت البحرين راحت قطر” .. قلتله كلام ممتاز ولماذا لا توقفوا هرتلات قناة الجزيره قالي حالاً سأبلغ صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه ولا اعتقد بأنه سيقبل بذلك وشكرته بشده على أمل أن ارى النتيجه وبلغت الأخوه في البحرين فيما حدث وبالفعل توقفت الجزيره عن تغطيه كل مايحدث في البحرين واوقفت المنصات التي كانت متاحه للمعارضه البحرينيه وهذي حقيقه لايمكن انكارها”.

واختتمت تدوينتها قائلة: “شهاده حق في رجل يهاجم اليوم بادعاء تآمره على البحرين من خلال تسريبات مقطعه بينما من واقع تجربتي الشخصيه اوقف بنفسه الحملات على البحرين بعد حديثي معه .. اقسم بالله العظيم بأن كل ماذكرته صحيح وهذي شهاده لله وللحق

فجر السعيد”.

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