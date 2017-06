أعلنت السفيرة الأمريكية في قطر، دانا شل سميث، مساء أمس السبت 17 يونيو/حزيران، استقالتها من منصبها.

وجاءت تلك الاستقالة على خلفية خلاف عميق بين السفيرة الأمريكية وإدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فيما يتعلق بأزمة قطر مع دول الخليج، بحسب صحيفة “الإندبندنت” البريطانية.

وكانت السعودية ومصر والإمارات والبحرين وتلتهم دول أخرى، أعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وإغلاق المعابر البرية والبحرية والجوية معها، على خلفية مزاعم بدعم وتمويل الدوحة للإرهاب.

وكانت سميث قد نشرت عدة تغريدات انتقدت فيها إدارة ترامب، وشددت فيها على قوة الشراكة بين الولايات المتحدة وقطر، خاصة في مكافحة الإرهاب.

وقالت السفيرة الأمريكية في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر: “قطر هي شريك قوي في مكافحة تمويل الإرهاب، وسنواصل عملنا معا”.

#Qatar is a strong partner in combating terrorist financing and we will continue our work together. https://t.co/kddFQSD7TC

— Dana Shell Smith (@AmbDana) May 31, 2017