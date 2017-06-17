نظمت الحملة الدولية للعدالة والسلام البريطانية وقفة احتجاجية أمام سفارة الإمارات في لندن للتنديد بمقاطعة دولة قطر، وبالحصار الذي فرضته دول خليجية عليها.

ودعا الناشطون في الحملة هذه الدول إلى احترام حقوق الإنسان والحالات الإنسانية المتضررة، لا سيما في الإمارات والسعودية، معتبرين ذلك انتهاكا لحقوق الإنسان الخليجي.

وندد المتظاهرون بما وصفوه “دور الإمارات في وأد ثورات الربيع العربي، لاسيما في ليبيا ومصر”، على حد تعبيرهم.

ومن جهة ثانية، دعا وزير الشؤون الخارجية أنور قرقاش من لندن، من وصفهم “الأصدقاء الغربيون” لإنشاء “نظام رقابة” على ما زعمه من تمويل قطر للإرهابيين، قائلا أن يضمن هذا النظام عدم تمويل الدوحة لحركة حماس وعدم استضافة “متشددين” على أراضيها، مؤكدا استمرار الإمارات بالنهج الحالي وصولا لعزل قطر من مجلس التعاون الخليجي على حد تعبيره.

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