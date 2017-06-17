انتشرت في الساعات الماضية، على حساباتٍ مختلفة بموقع التدوين المصغر “”، تغريدةً منسوبةً إلى الدّاعية الكويتي ، أشار البعض إلى أنّه قصد بها الإساءة لحكام .

لكنّ الدّاعية الكويتيّ، نشرَ توضيحاً على حسابه في “تويتر”، مشيراً إلى حقيقة تلك التغريدة، حيث قال: “يتداول البعض عني رسالة مضمونها إساءة لحكام الخليج يعلم الله أنها ملفقة ولم أكتب منها حرفا ولم أتواصل مع فيصل القاسم يوما كفانا الله شر ”.

ولفت في تغريدةٍ ثانية أنه كان يقصد الحديث عن الانتخابات ونجاح الصالحين فيها ولا علاقة لها بالثورات أو الفتن!.

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