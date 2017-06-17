انتشرت في الساعات الماضية، على حساباتٍ مختلفة بموقع التدوين المصغر “تويتر”، تغريدةً منسوبةً إلى الدّاعية الكويتي نبيل العوضي، أشار البعض إلى أنّه قصد بها الإساءة لحكام الخليج.

لكنّ الدّاعية الكويتيّ، نشرَ توضيحاً على حسابه في “تويتر”، مشيراً إلى حقيقة تلك التغريدة، حيث قال: “يتداول البعض عني رسالة مضمونها إساءة لحكام الخليج يعلم الله أنها ملفقة ولم أكتب منها حرفا ولم أتواصل مع فيصل القاسم يوما كفانا الله شر الفتن”.

يتداول البعض عني رسالة مضمونها إساءة لحكام الخليج

يعلم الله أنها ملفقة ولم أكتب منها حرفا

ولم أتواصل مع فيصل القاسم يوما

كفانا الله شر الفتن — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

ولفت في تغريدةٍ ثانية أنه كان يقصد الحديث عن الانتخابات ونجاح الصالحين فيها ولا علاقة لها بالثورات أو الفتن!.

لو رجعت للتغريدات قبلها وبعدها لعلمت أن الحديث كان عن الانتخابات ونجاح الصالحين فيها ولا علاقة لها بالثورات أو الفتن!

غفر الله لنا ولك — نبيل علي العوضي (@NabilAlawadhy) ١٦ يونيو، ٢٠١٧

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