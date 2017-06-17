أكد الأكاديمي والمعارض السعودي، الأستاذ الدكتور سعد الدوسري، أن ولي ولي العهد يواصل إضعاف ولي العهد من خلال تعيين المقربين منه في ، مؤكدا بأن يسعى لحصر الحكم في ذريته فقط.

 

وقال “الدوسري في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” بن سلمان يواصل أضعاف بن نايف وتعيين الموالين والمقربين في اهم المناصب ولعل الاهم تحويل هيئة الادعاء وربطهابالديوان لاالداخلية #اوامر_ملكيه”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” هدف سلمان على المدى الطويل تحويل الحكم في ذريته فقط بدلا من بقية والبداية ستكون بمحمد بن سلمان ثم تكون بشكل عمودي بعده #اوامر_ملكيه”.

 

وفي رده على الدعوات لقطع العلاقات مع ، اعتبر أنه “عندما يحكم البلد مراهق معتوه ومتهور لا يفقه شيء في شؤون الحكم والسياسة وهو الدب الداشر محمد بن سلمان تكون هذه النتيجة #قطع_العلاقات_مع_

 

وكان سلمان قد أصدر مجموعة من القرارات الملكة تم بمقتضاها تحويل هيئة الادعاء والتحقيق إلى وربطها بالديوان الملكي وليس وزارة الداخلية التي يرأسها محمد بن نايف.

 

 

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