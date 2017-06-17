أكد الأكاديمي والمعارض السعودي، الأستاذ الدكتور سعد الدوسري، أن ولي ولي العهد محمد بن سلمان يواصل إضعاف ولي العهد محمد بن نايف من خلال تعيين المقربين منه في المناصب، مؤكدا بأن الملك سلمان يسعى لحصر الحكم في ذريته فقط.

وقال “الدوسري في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” بن سلمان يواصل أضعاف بن نايف وتعيين الموالين والمقربين في اهم المناصب ولعل الاهم تحويل هيئة الادعاء وربطهابالديوان لاالداخلية #اوامر_ملكيه”.

بن سلمان يواصل أضعاف بن نايف وتعيين الموالين والمقربين في اهم المناصب ولعل الاهم تحويل هيئة الادعاء وربطهابالديوان لاالداخلية #اوامر_ملكيه — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 17, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” هدف سلمان على المدى الطويل تحويل الحكم في ذريته فقط بدلا من بقية ال سعود والبداية ستكون بمحمد بن سلمان ثم تكون بشكل عمودي بعده #اوامر_ملكيه”.

هدف سلمان على المدى الطويل تحويل الحكم في ذريته فقط بدلا من بقية ال سعود والبداية ستكون بمحمد بن سلمان ثم تكون بشكل عمودي بعده #اوامر_ملكيه — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 17, 2017

وفي رده على الدعوات لقطع العلاقات مع تركيا، اعتبر أنه “عندما يحكم البلد مراهق معتوه ومتهور لا يفقه شيء في شؤون الحكم والسياسة وهو الدب الداشر محمد بن سلمان تكون هذه النتيجة #قطع_العلاقات_مع_تركيا

عندما يحكم البلد مراهق معتوه ومتهور لا يفقه شيء في شؤون الحكم والسياسة وهو الدب الداشر محمد بن سلمان تكون هذه النتيجة #قطع_العلاقات_مع_تركيا — أ.د.سعد الدوسري#ثورة (@saadaldosari21) June 17, 2017

وكان الملك سلمان قد أصدر مجموعة من القرارات الملكة تم بمقتضاها تحويل هيئة الادعاء والتحقيق إلى النيابة العامة وربطها بالديوان الملكي وليس وزارة الداخلية التي يرأسها محمد بن نايف.

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