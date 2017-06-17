باتَ واضحاً للجميع أن أحدَ الأهداف التي أراد القائمون على مسلسل “غرابيب سود”، الذي بُثّ على قناة MBC وأوقفَ عرضه الخميس بشكلٍ مُفاجئ عن الحلقة الـ20، هو إيصال رسالة للمتابعين بأنّ عناصر تنظيم “داعش” قطريون ويحملون جوازاتٍ قطريّة.

فقد انتشرت مشاهد وصور من المسلسل، على حسابات نشطاء مواقع التواصل الإجتماعيّ، أظهرت مقاتلي “داعش” يحملون جوازاتٍ قطريّة وأخرى كويتيّة، في وقتٍ أكدّ فيه النشطاء على أنّ أيّ هجمات “إرهابية” نفذها “داعش” لم يمكن يكن فيها أي قطريّ!.

وفي هذا السياق، قال جاسم سلمان، مدير تحرير “بوابة الشرق” القطرية إنّ “ما فعله منتجوا غرابيب سود وقناة mbc بسبغ استخدام الدواعش للجواز القطري، ستتم مقاضاتهم دوليا لأن هذا مخالف”.

ما فعله منتجوا #غرابيب_سود وقناة #mbc

بسبغ استخدام الدواعش للجواز القطري .. ستتم مقاضاتهم دوليا لأن هذا مخالف — جاسم سلمان (@jassimsalman) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

من جهته، طالب النائب الكويتيّ د.وليد الطبطبائي وزارة الإعلام الكويتيّة بإغلاق مكاتب قناة MBC؛ لقيامها بتشويه سمعة الكويت بصورة مزعومة لجواز سفر كويتي في مسلسل “غرابيب سود”.

مسلسل #غرابيب_سود الذي تنتجه قناة mbc يقوم بتشويه سمعة #الكويت بنشر صور مزعومة لجواز سفر كويتي وعلى وزارة الاعلام التدخل واغلاق مكاتب الفناة pic.twitter.com/oEsgWRNHOL — وليد الطبطبائي (@Altabtabie) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

جديرٌ بالذّكر أنّ مسلسل “غرابيب سود” توقف بشكل مفاجئ عند الحلقة “20”، بعد أن كان من المتوقع استمراره إلى نهاية شهر رمضان المبارك، حيث أعلن القائمون عليه انتهاء الأحداث ووصول الرسالة إلى المتابعين.

بيد أن ناشطين شكّكوا برواية القائمين على المسلسل الذي أنتجته قناة “إم بي سي”، قائلين إن ضغوطا ربما تكون مورست عليه، تسببت في إيقافه.

وأثار المسلسل جدلا واسعا منذ الحلقة الأولى، إذ روج لما يسمى بـ”جهاد النكاح”، وصوّر نساء خليجيات لاهثات خلف الجنس.

Also published on Medium.