عقّب المدير العام لقناة ، ، على قيام شركة “” بإيقاف الحساب الرسمي للقناة على موقعه، زاعمة أن الحساب ينتهك الخصوصية.

 

وقال “أبو هلالة” في تغريدةٍ على حسابه الرسميّ في “تويتر”: “لا توجد قناة في العالم تواجه هذا الحجم من التآمر، لكنها تظل اللؤلؤة البرّاقة تغوص ولا تغرق، لا تفرحوا بإيقاف مؤقت على حساب تويتر. عائدون !”.

واكد “أبو هلالة” ان “حساب الجزيرة الرئيسي على تويتر تعرض للإيقاف، ويجري معالجة الأمر. الحسابات الفرعية فعّالة، التشويش لن يتوقف، لأن الحقيقة ترعبهم، عائدون”.

 

وجاءت خطوة “تويتر” بإغلاق حساب “الجزيرة”، في الوقت الذي تقود والسعودية حملة منظمة ضد القناة القطرية لتشويه صورتها, مدعين أنها قناة تدعم في العالم.

 

وتحاول والامارات شيطنة وإعلامها بإدعاء دعم الارهاب والمنظمات الارهابية حول العالم, وهو الامر الذي رفضته دول العالم ونجحت الدبلوماسية القطرية اثبات عكس الرواية الخليجية الزائفة.

Also published on Medium.