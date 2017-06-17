عقّب المدير العام لقناة الجزيرة، ياسر أبو هلالة، على قيام شركة “تويتر” بإيقاف الحساب الرسمي للقناة على موقعه، زاعمة أن الحساب ينتهك الخصوصية.

وقال “أبو هلالة” في تغريدةٍ على حسابه الرسميّ في “تويتر”: “لا توجد قناة في العالم تواجه هذا الحجم من التآمر، لكنها تظل اللؤلؤة البرّاقة تغوص ولا تغرق، لا تفرحوا بإيقاف مؤقت على حساب تويتر. عائدون !”.

لا توجد قناة في العالم تواجه هذا الحجم من التآمر، لكنها تظل اللؤلؤة البرّاقة تغوص ولا تغرق، لا تفرحوا بإيقاف مؤقت على حساب تويتر. عائدون ! https://t.co/Jp0AQfHiBQ — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

واكد “أبو هلالة” ان “حساب الجزيرة الرئيسي على تويتر تعرض للإيقاف، ويجري معالجة الأمر. الحسابات الفرعية فعّالة، التشويش لن يتوقف، لأن الحقيقة ترعبهم، عائدون”.

حساب الجزيرة الرئيسي على تويتر تعرض للإيقاف، ويجري معالجة الأمر. الحسابات الفرعية فعّالة، التشويش لن يتوقف، لأن الحقيقة ترعبهم، عائدون — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) ١٧ يونيو، ٢٠١٧

وجاءت خطوة “تويتر” بإغلاق حساب “الجزيرة”، في الوقت الذي تقود الامارات والسعودية حملة منظمة ضد القناة القطرية لتشويه صورتها, مدعين أنها قناة تدعم الارهاب في العالم.

وتحاول السعودية والامارات شيطنة قطر وإعلامها بإدعاء دعم الارهاب والمنظمات الارهابية حول العالم, وهو الامر الذي رفضته دول العالم ونجحت الدبلوماسية القطرية اثبات عكس الرواية الخليجية الزائفة.

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