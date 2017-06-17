أعلنت غرفة قطر اليوم أن وفداً كبيراً من رجال الأعمال القطريين سيتوجه يوم الثلاثاء المقبل إلى سلطنة عمان في زيارة لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين وزيادة التبادل التجاري بينهما.

وذكر بيان صادر عن الغرفة أن الوفد القطري الذي يضم 70 من رجال الأعمال يسعى إلى استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وسلطنة عمان واستكشاف إمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين فضلا عن إنشاء مشروعات مشتركة سواء في دولة قطر أو سلطنة عمان.

وقال الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر إنه سيتم خلال الزيارة استعراض السبل الكفيلة بتعزيز العلاقات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين بما يؤدي إلى مزيد من التعاون في مختلف المجالات التجارية والاستثمارية.

وشدد على أن رجال الأعمال القطريين لديهم رغبة كبيرة في التوجه إلى السوق العماني وإقامة شراكات وتحالفات تؤدي إلى مزيد من التعاون في المجالات التجارية والاقتصادية.

وأشاد رئيس غرفة قطر بالموقف العماني من الأزمة الخليجية والحصار الظالم الذي فرضته ثلاث دول خليجية على دولة قطر منذ الخامس من شهر يونيو/ حزيران.

ولفت إلى أن سلطنة عمان قدمت دعما كبيرا لقطر من خلال الخط البحري المباشر الذي تم تدشينه بين ميناء حمد وميناء صحار العماني بالإضافة إلى إبداء شركات عمانية عديدة استعدادها لتوريد المنتجات الغذائية إلى السوق القطرية.

وأوضح أن زيارة وفد رجال الأعمال القطريين إلى سلطنة عمان ستفتح آفاقا للتعاون بين الجانبين وتقود إلى توقيع اتفاقيات بين الشركات القطرية والعمانية لتعزيز التبادل التجاري والمشاريع المشتركة.

وتوقع أن تفضي الزيارة إلى توقيع العديد من الوكالات التجارية لجلب المنتجات العمانية إلى دولة قطر إضافة إلى إقامة تحالفات وشراكات بين رجال الأعمال القطريين والعمانيين.

وأكد “آل ثاني” استعداد غرفة قطر لدعم هذا التوجه مشيراً إلى أن غرفة قطر تحرص على فتح آفاق جديدة للتعاون التجاري مع مختلف الدول. حيث ستقوم بتنظيم زيارات مشابهة لرجال الأعمال القطريين إلى دول أخرى خلال الفترة المقبلة وذلك لتعزيز الحركة التجارية من خلال جميع البدائل المتاحة.

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