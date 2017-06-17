نفى الكاتب الصحفي القطري، ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، ، صحة الأنباء التي تدعيها حول لقاء ولي ولي العهد السعودي ، بشيخ قبيلة “”، مؤكدا أن لا أمير للقبيلة إلا الامير .

 

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”قبيلة آل مرة ليس لها شيخ شمل ولا أمير إلا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ، ونرفض استخدام القبيلة للتدخل بشأن الداخلي”.

وأضاف في تدوينة أخرى مرفقا بها بيان قبيلة “آل مرة” والتي أكدت فيه ولاءها التام لأمير قطر:” بيان قبيلة آل مرة بولائهم لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد ، وهذه هي الهقوة فيكم ويشهد لكم التاريخ و”الشك فيكم زايل”.

واستنكرت القبيلة في بيانها الزج باسمها في الخلافات السياسية من قبل لضرب النسيج الاجتماعي داخل قطر.

 

وأعلنت “آل مرة” أنها وشبابها وشيوخها سيبقون على العهد أوفياء لقطر واميرها وشعبها في الرخاء والشدة.

 

وهاجمت القبيلة في بيانها دول رباعية الحصار، واصفة ما تتعرض له قطر بالحصار الجائر والهجمة الظالمة ومحاولات بائسة لزعزعة الاستقرار داخل قطر.

 

وكانت وسائل الإعلام السعودية قد تداولت فيديو يزعم لقاء ولي ولي العهد محمد بن سلمان مع شيوخ قبيلة آل مرة، بغرض زعزعة الامن والاستقرار داخل قطر وهو ما نفته القبيلة جملة وتفصيلا.

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