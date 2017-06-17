نفى الكاتب الصحفي القطري، ورئيس تحرير صحيفة “العرب” القطرية، عبد الله العذبة، صحة الأنباء التي تدعيها وسائل الإعلام السعودية حول لقاء ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشيخ قبيلة “آل مرة”، مؤكدا أن لا أمير للقبيلة إلا الامير تميم بن حمد آل ثاني.

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”قبيلة آل مرة ليس لها شيخ شمل ولا أمير إلا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ونرفض استخدام القبيلة للتدخل بشأن قطر الداخلي”.

قبيلة آل مرة ليس لها شيخ شمل ولا أمير إلا حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، ونرفض استخدام القبيلة للتدخل بشأن قطر الداخلي — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) June 17, 2017

وأضاف في تدوينة أخرى مرفقا بها بيان قبيلة “آل مرة” والتي أكدت فيه ولاءها التام لأمير قطر:” بيان قبيلة آل مرة بولائهم لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد ، وهذه هي الهقوة فيكم ويشهد لكم التاريخ و”الشك فيكم زايل”.

بيان قبيلة آل مرة بولائهم لسيدي صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد أمير البلاد ، وهذه هي الهقوة فيكم ويشهد لكم التاريخ و"الشك فيكم زايل" pic.twitter.com/P8sEqyixAL — عبدالرحمن بن حمد (@ahjh_althani) June 17, 2017

واستنكرت القبيلة في بيانها الزج باسمها في الخلافات السياسية من قبل السعودية لضرب النسيج الاجتماعي داخل قطر.

وأعلنت “آل مرة” أنها وشبابها وشيوخها سيبقون على العهد أوفياء لقطر واميرها وشعبها في الرخاء والشدة.

وهاجمت القبيلة في بيانها دول رباعية الحصار، واصفة ما تتعرض له قطر بالحصار الجائر والهجمة الظالمة ومحاولات بائسة لزعزعة الاستقرار داخل قطر.

وكانت وسائل الإعلام السعودية قد تداولت فيديو يزعم لقاء ولي ولي العهد محمد بن سلمان مع شيوخ قبيلة آل مرة، بغرض زعزعة الامن والاستقرار داخل قطر وهو ما نفته القبيلة جملة وتفصيلا.

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